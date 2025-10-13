ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
14.10.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


БГУ СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА «ЛИДЕРЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА БЕЛАРУСИ»


11:19 14.10.2025

БГУ стал победителем открытого конкурса «Лидеры искусственного интеллекта Беларуси». Подведение итогов интеллектуального состязания состоялось 13 октября во время одноименного IV Международного форума IT-Академграда. Награду ведущий белорусский вуз получил в номинации «Компания – лидер искусственного интеллекта Беларуси».

К слову, такой высокой оценки БГУ удостоен за активную и плодотворную работу по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в различные сферы деятельности общества и государства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БГУ, основные исследования проводятся на механико-математическом факультете и ФПМИ. За последние 20 лет учеными БГУ опубликован ряд коллективных монографий, учебников и учебных пособий, статей в международных и отечественных журналах, информационных ресурсах СНГ, посвященных данной тематике.

В настоящий момент результаты БГУ получили широкое международное признание и внедрены в важнейшие отрасли реального сектора экономики Беларуси. В частности, разработки касаются новых методов обработки медицинских изображений, космической информации, видеопоследовательностей, компьютерного моделирования и др. Также методики ученых БГУ внедряются в народное хозяйство нашей страны. Это горнодобывающая, машиностроительная, нефтехимическая, транспортная области. Особое внимание уделяется развитию социальной сферы, в том числе образования, медицины и здравоохранения.

Отметим, двухдневный международный форум объединил более 250 ведущих ученых, инженеров, представителей государственных органов, бизнеса и IT-сферы. Программа научного мероприятия включает проведение секций и круглых столов по вопросам перспектив развития ИИ в Беларуси, подготовки специалистов по разработке данных технологий, правового регулирования информационной среды и др. Кроме того, на полях форума проходит выставка научных достижений. Здесь БГУ демонстрирует новейшие изобретения в области информационных технологий. Среди них компьютеризированный комплекс «Кардиоваскулярный монитор», мультиобъектная система для развертывания группировки атмосферных зондов, компьютерная программа, моделирующая процесс обучения модели беспилотного автомобиля и др.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.10.2025
валюта курс
EUR 3.4631
USD 2.9869
RUB 3.6895
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4565 -0.0389
USD 2.9869 -0.009
RUB 3.6895 +0.0023
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4700 3.4800
USD 2.9740 2.9840
RUB 3.6700 3.6900
подробнее

Конвертация в банках
на 14.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD