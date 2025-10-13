|О компании
|14.10.2025
Экономика РБ
МАЗ СОВМЕСТНО С ПОЖСНАБ ЗАВЕРШИЛ ПОСТАВКУ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В ВОРОНЕЖСКУЮ ОБЛАСТЬ
10:32 14.10.2025
Минский автомобильный завод совместно с партнером ООО «ПОЖСНАБ» завершил поставку аварийно-спасательной техники в Воронежскую область. 33 пожарные автоцистерны на базе шасси МА3-6302 переданы заказчику.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минского автомобильного завода, крупный региональный заказ продемонстрировал высокие темпы работы двух белорусских предприятий: в июле были переданы первые четыре машины, еще за три месяца построили и отправили в путь оставшиеся 29 «тяжеловесов».
Пожарные автоцистерны нового поколения имеют легкие, прочные и долговечные кузова из армированного полимерного материала. Он устойчив к коррозии, механическим повреждениям, воздействию агрессивных сред и огню, а срок службы техники составляет 30 лет. Двигатель шасси МАЗ мощностью почти 400 лошадиных сил обеспечивает возможность оснащения машин комфортными кабинами для боевого расчета, специальными модулями для пожарно-технического вооружения и оборудования, а также цистернами для воды и пены объемом более 8 тысяч литров, устойчивыми к коррозии, механическим повреждениям, воздействию агрессивных сред и огню, что позволяет увеличить срок службы техники до 30 лет. Современная система полного привода и односкатная ошиновка МАЗ-6302 обеспечивают высокие тактико-технические характеристики и эффективное использование.
