Экономика РБ


МАЗ СОВМЕСТНО С ПОЖСНАБ ЗАВЕРШИЛ ПОСТАВКУ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В ВОРОНЕЖСКУЮ ОБЛАСТЬ


10:32 14.10.2025

Минский автомобильный завод совместно с партнером ООО «ПОЖСНАБ» завершил поставку аварийно-спасательной техники в Воронежскую область. 33 пожарные автоцистерны на базе шасси МА3-6302 переданы заказчику.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минского автомобильного завода, крупный региональный заказ продемонстрировал высокие темпы работы двух белорусских предприятий: в июле были переданы первые четыре машины, еще за три месяца построили и отправили в путь оставшиеся 29 «тяжеловесов».

Пожарные автоцистерны нового поколения имеют легкие, прочные и долговечные кузова из армированного полимерного материала. Он устойчив к коррозии, механическим повреждениям, воздействию агрессивных сред и огню, а срок службы техники составляет 30 лет. Двигатель шасси МАЗ мощностью почти 400 лошадиных сил обеспечивает возможность оснащения машин комфортными кабинами для боевого расчета, специальными модулями для пожарно-технического вооружения и оборудования, а также цистернами для воды и пены объемом более 8 тысяч литров, устойчивыми к коррозии, механическим повреждениям, воздействию агрессивных сред и огню, что позволяет увеличить срок службы техники до 30 лет. Современная система полного привода и односкатная ошиновка МАЗ-6302 обеспечивают высокие тактико-технические характеристики и эффективное использование.
Курсы валют НБ РБ
с 14.10.2025
валюта курс
EUR 3.4631
USD 2.9869
RUB 3.6895
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4565 -0.0389
USD 2.9869 -0.009
RUB 3.6895 +0.0023
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4700 3.4800
USD 2.9740 2.9840
RUB 3.6700 3.6900
подробнее

Конвертация в банках
на 14.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1600 1.1700
EUR/RUB 93.8000 94.7000
USD/RUB 80.5000 81.2000
подробнее
