Экономика РБ


ХОЙНИКСКИЙ ЗАВОД ГИДРОАППАРАТУРЫ ПЛАНИРУЕТ НАРАСТИТЬ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ДО 100 НАИМЕНОВАНИЙ


10:25 14.10.2025

До конца года Хойникский завод гидроаппаратуры, входящий в «МТЗ-ХОЛДИНГ», планирует нарастить ассортимент выпускаемой продукции до 100 наименований. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил главный инженер ОАО «ХЗГА» Владимир Михеденко.

«Недавно ввели в ассортимент корпус для BELARUS 922.3, крышку для BELARUS 1221.3. Сейчас в основном осваиваем детали для энергонасыщенных тракторов — это, например, рамка нижних тяг и две разновидности кронштейна для трактора BELARUS 3522. Всего за девять месяцев этого года добавили 10 наименований, тем самым увеличив их количество до 98», — рассказал Владимир Михеденко.

По словам главного инженера, изготовление новых для ОАО «ХЗГА» деталей помогает разгрузить цеха Минского тракторного и Мозырского машиностроительного заводов, а также других предприятий «МТЗ-ХОЛДИНГА».
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.10.2025
валюта курс
EUR 3.4631
USD 2.9869
RUB 3.6895
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4565 -0.0389
USD 2.9869 -0.009
RUB 3.6895 +0.0023
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4700 3.4800
USD 2.9740 2.9840
RUB 3.6700 3.6900
подробнее

Конвертация в банках
на 14.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1600 1.1700
EUR/RUB 93.8000 94.7000
USD/RUB 80.5000 81.2000
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line