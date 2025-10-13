|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.10.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ХОЙНИКСКИЙ ЗАВОД ГИДРОАППАРАТУРЫ ПЛАНИРУЕТ НАРАСТИТЬ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ДО 100 НАИМЕНОВАНИЙ
10:25 14.10.2025
До конца года Хойникский завод гидроаппаратуры, входящий в «МТЗ-ХОЛДИНГ», планирует нарастить ассортимент выпускаемой продукции до 100 наименований. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил главный инженер ОАО «ХЗГА» Владимир Михеденко.
«Недавно ввели в ассортимент корпус для BELARUS 922.3, крышку для BELARUS 1221.3. Сейчас в основном осваиваем детали для энергонасыщенных тракторов — это, например, рамка нижних тяг и две разновидности кронштейна для трактора BELARUS 3522. Всего за девять месяцев этого года добавили 10 наименований, тем самым увеличив их количество до 98», — рассказал Владимир Михеденко.
По словам главного инженера, изготовление новых для ОАО «ХЗГА» деталей помогает разгрузить цеха Минского тракторного и Мозырского машиностроительного заводов, а также других предприятий «МТЗ-ХОЛДИНГА».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.10.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 13.10.2025
Курсы в банках
на 14.10.2025
Конвертация в банках
на 14.10.2025
Финансовая информация
в свободном доступе