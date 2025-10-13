ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ


09:40 14.10.2025

КГК Минской области в ходе контроля за оборотом пиломатериалов установлены нарушения законодательства о биржевой торговле. Об этом сообщает Telegram-канал Комитета госконтроля.

Выявлено, что частное предприятие реализовало в 2025 году на экспорт почти 3 тыс. кубометров пиломатериалов с нарушением норм постановления Совета Министров от 16.06.2004 № 714 «О мерах по развитию биржевой торговли на товарных биржах» – товар на биржевые торги не заявлялся, а сделки не были зарегистрированы на бирже в установленном порядке.

Ранее в порядке профилактики данному предприятию выносилось предупреждение за аналогичное нарушение.

В связи с повторностью допущенного нарушения директор организации привлечен к административной ответственности. Штраф уплачен в бюджет.

Обращаем внимание, что в соответствии со статьей 13.8 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях нарушение законодательства о товарных биржах влечет привлечение к административной ответственности в виде штрафа, максимальный размер которого составляет 50 базовых величин.
Курсы валют НБ РБ
с 14.10.2025
валюта курс
EUR 3.4631
USD 2.9869
RUB 3.6895
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4565 -0.0389
USD 2.9869 -0.009
RUB 3.6895 +0.0023
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4700 3.4800
USD 2.9740 2.9840
RUB 3.6700 3.6900
подробнее

Конвертация в банках
на 14.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1600 1.1700
EUR/RUB 93.8000 94.7000
USD/RUB 80.5000 81.2000
подробнее
