|14.10.2025
Экономика РБ
В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ
09:40 14.10.2025
КГК Минской области в ходе контроля за оборотом пиломатериалов установлены нарушения законодательства о биржевой торговле. Об этом сообщает Telegram-канал Комитета госконтроля.
Выявлено, что частное предприятие реализовало в 2025 году на экспорт почти 3 тыс. кубометров пиломатериалов с нарушением норм постановления Совета Министров от 16.06.2004 № 714 «О мерах по развитию биржевой торговли на товарных биржах» – товар на биржевые торги не заявлялся, а сделки не были зарегистрированы на бирже в установленном порядке.
Ранее в порядке профилактики данному предприятию выносилось предупреждение за аналогичное нарушение.
В связи с повторностью допущенного нарушения директор организации привлечен к административной ответственности. Штраф уплачен в бюджет.
Обращаем внимание, что в соответствии со статьей 13.8 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях нарушение законодательства о товарных биржах влечет привлечение к административной ответственности в виде штрафа, максимальный размер которого составляет 50 базовых величин.
