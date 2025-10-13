ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


ЛУКАШЕНКО 13 ОКТЯБРЯ РАССМОТРЕЛ КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ


17:03 13.10.2025

Глава государства назначил:

Дука Дениса Владимировича – ректором Академии управления при Президенте Республики Беларусь;

Щербакова Сергея Сергеевича – заместителем Председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси;

Деревинского Дмитрия Владимировича –Послом Республики Беларусь в Республике Колумбия, Республике Панама и Республике Эквадор по совместительству;

Красовского Дмитрия Анатольевича –Послом Республики Беларусь в Республике Уганда по совместительству.

Президент также дал согласие на назначение:

Коменданта Александра Александровича – первым заместителем председателя Минского горисполкома;

Новикова Александра Александровича – председателем Гомельского райисполкома;

Антоненко Владимира Петровича председателем Житковичского райисполкома;

Ядченко Дениса Александровича – председателем Наровлянского райисполкома;

Клименка Николая Владимировича – председателем Лоевского райисполкома;

Костоломова Юрия Владимировича – председателем Зельвенского райисполкома;

Гордея Андрея Валерьевича – председателем Сморгонского райисполкома;

Курило Александра Васильевича – председателем Кореличского райисполкома;

Лазаревич Надежды Анатольевны – председателем Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности (концерн «Беллегпром»);

Лугиной Татьяны Алексеевны – генеральным директором ОАО «Камволь»;

Сойко Андрея Васильевича – генеральным директором ОАО «Белшина»;

Курилина Олега Анатольевича – генеральным директором ОАО «Могилевхимволокно»;

Шелега Виталия Владимировича – генеральным директором ОАО «Гомсельмаш»;

Муквича Владимира Валерьевича – первым заместителем Министра по налогам и сборам;

Старовойтовой Ольги Игоревны – заместителем Министра по налогам и сборам;

Стасюкевича Алексея Кирилловича – заместителем Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды;

Рыжковского Леонида Владимировича – заместителем Министра промышленности;

Мацукова Сергея Владимировича – заместителем Министра транспорта и коммуникаций;

Сидорука Александра Дмитриевича – Генеральным консулом Республики Беларусь в г.Хошимине (Социалистическая Республика Вьетнам);

Пикуса Алексея Андреевича – членом Минского горисполкома;

Вергейчика Сергея Владимировича – советником Секретариата Шанхайской организации сотрудничества;

Лукиной Ларисы Сергеевны – референтом Секретариата Шанхайской организации сотрудничества.
