|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.10.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ЛУКАШЕНКО 13 ОКТЯБРЯ РАССМОТРЕЛ КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ
17:03 13.10.2025
Глава государства назначил:
Дука Дениса Владимировича – ректором Академии управления при Президенте Республики Беларусь;
Щербакова Сергея Сергеевича – заместителем Председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси;
Деревинского Дмитрия Владимировича –Послом Республики Беларусь в Республике Колумбия, Республике Панама и Республике Эквадор по совместительству;
Красовского Дмитрия Анатольевича –Послом Республики Беларусь в Республике Уганда по совместительству.
Президент также дал согласие на назначение:
Коменданта Александра Александровича – первым заместителем председателя Минского горисполкома;
Новикова Александра Александровича – председателем Гомельского райисполкома;
Антоненко Владимира Петровича председателем Житковичского райисполкома;
Ядченко Дениса Александровича – председателем Наровлянского райисполкома;
Клименка Николая Владимировича – председателем Лоевского райисполкома;
Костоломова Юрия Владимировича – председателем Зельвенского райисполкома;
Гордея Андрея Валерьевича – председателем Сморгонского райисполкома;
Курило Александра Васильевича – председателем Кореличского райисполкома;
Лазаревич Надежды Анатольевны – председателем Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности (концерн «Беллегпром»);
Лугиной Татьяны Алексеевны – генеральным директором ОАО «Камволь»;
Сойко Андрея Васильевича – генеральным директором ОАО «Белшина»;
Курилина Олега Анатольевича – генеральным директором ОАО «Могилевхимволокно»;
Шелега Виталия Владимировича – генеральным директором ОАО «Гомсельмаш»;
Муквича Владимира Валерьевича – первым заместителем Министра по налогам и сборам;
Старовойтовой Ольги Игоревны – заместителем Министра по налогам и сборам;
Стасюкевича Алексея Кирилловича – заместителем Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды;
Рыжковского Леонида Владимировича – заместителем Министра промышленности;
Мацукова Сергея Владимировича – заместителем Министра транспорта и коммуникаций;
Сидорука Александра Дмитриевича – Генеральным консулом Республики Беларусь в г.Хошимине (Социалистическая Республика Вьетнам);
Пикуса Алексея Андреевича – членом Минского горисполкома;
Вергейчика Сергея Владимировича – советником Секретариата Шанхайской организации сотрудничества;
Лукиной Ларисы Сергеевны – референтом Секретариата Шанхайской организации сотрудничества.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.10.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 13.10.2025
Курсы в банках
на 13.10.2025
Конвертация в банках
на 13.10.2025