ЛУКАШЕНКО 13 ОКТЯБРЯ РАССМОТРЕЛ КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ

17:03 13.10.2025 Глава государства назначил: Дука Дениса Владимировича – ректором Академии управления при Президенте Республики Беларусь; Щербакова Сергея Сергеевича – заместителем Председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси; Деревинского Дмитрия Владимировича –Послом Республики Беларусь в Республике Колумбия, Республике Панама и Республике Эквадор по совместительству; Красовского Дмитрия Анатольевича –Послом Республики Беларусь в Республике Уганда по совместительству. Президент также дал согласие на назначение: Коменданта Александра Александровича – первым заместителем председателя Минского горисполкома; Новикова Александра Александровича – председателем Гомельского райисполкома; Антоненко Владимира Петровича председателем Житковичского райисполкома; Ядченко Дениса Александровича – председателем Наровлянского райисполкома; Клименка Николая Владимировича – председателем Лоевского райисполкома; Костоломова Юрия Владимировича – председателем Зельвенского райисполкома; Гордея Андрея Валерьевича – председателем Сморгонского райисполкома; Курило Александра Васильевича – председателем Кореличского райисполкома; Лазаревич Надежды Анатольевны – председателем Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности (концерн «Беллегпром»); Лугиной Татьяны Алексеевны – генеральным директором ОАО «Камволь»; Сойко Андрея Васильевича – генеральным директором ОАО «Белшина»; Курилина Олега Анатольевича – генеральным директором ОАО «Могилевхимволокно»; Шелега Виталия Владимировича – генеральным директором ОАО «Гомсельмаш»; Муквича Владимира Валерьевича – первым заместителем Министра по налогам и сборам; Старовойтовой Ольги Игоревны – заместителем Министра по налогам и сборам; Стасюкевича Алексея Кирилловича – заместителем Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды; Рыжковского Леонида Владимировича – заместителем Министра промышленности; Мацукова Сергея Владимировича – заместителем Министра транспорта и коммуникаций; Сидорука Александра Дмитриевича – Генеральным консулом Республики Беларусь в г.Хошимине (Социалистическая Республика Вьетнам); Пикуса Алексея Андреевича – членом Минского горисполкома; Вергейчика Сергея Владимировича – советником Секретариата Шанхайской организации сотрудничества; Лукиной Ларисы Сергеевны – референтом Секретариата Шанхайской организации сотрудничества.