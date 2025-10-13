200 тысяч абонентов МТС посетили областные «Дажынкі». Мобильный оператор проанализировал цифровую активность участников и составил рейтинг самых «цифровых» фестивалей-ярмарок этого года. В тройку лидеров вошли Волковыск, Белоозерск и Чашники.

Областные фестивали-ярмарки «Дажынкі» прошли в шести городах страны и включали концерты, выставки ремесел, дегустации и награждения лучших работников аграрной отрасли. Чтобы обеспечить стабильную связь, оператор усилил сеть за счет передвижных базовых станций.

Всего за дни праздников в местах проведения мероприятий было использовано более 17,6 Тб интернет-трафика и проговорено более 20 тысяч часов голосовых вызовов. Абоненты делились контентом в реальном времени, публиковали фото и видео, пользовались онлайн-сервисами и оставались на связи с близкими.

Усиленной сетью на территории фестивалей могли пользоваться и абоненты других операторов: связь четвертого поколения обеспечивало оборудование единого инфраструктурного оператора beCloud, установленное на передвижных базовых станциях МТС.

МТС — крупнейший оператор связи Беларуси по количеству абонентов. Пользователей обслуживают почти 20 тысяч базовых станций с охватом более 98% территории страны.

МТС является лидером по качеству мобильной связи в Республике Беларусь по итогам 2 квартала. Сеть оператора имеет наибольшую итоговую интегральную оценку по результатам измерений, проведенных органом государственного надзора за электросвязью — предприятием «БелГИЭ». Об этом свидетельствуют данные мониторинга качества услуг электросвязи на 09:00 13 октября.