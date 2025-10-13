ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.10.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ОТКУДА БОЛЬШЕ ВСЕГО ДЕЛИЛИСЬ КОНТЕНТОМ: МТС СОСТАВИЛ РЕЙТИНГ САМЫХ ЦИФРОВЫХ «ДАЖЫНАК»


16:25 13.10.2025

200 тысяч абонентов МТС посетили областные «Дажынкі». Мобильный оператор проанализировал цифровую активность участников и составил рейтинг самых «цифровых» фестивалей-ярмарок этого года. В тройку лидеров вошли Волковыск, Белоозерск и Чашники.

Областные фестивали-ярмарки «Дажынкі» прошли в шести городах страны и включали концерты, выставки ремесел, дегустации и награждения лучших работников аграрной отрасли. Чтобы обеспечить стабильную связь, оператор усилил сеть за счет передвижных базовых станций.

Всего за дни праздников в местах проведения мероприятий было использовано более 17,6 Тб интернет-трафика и проговорено более 20 тысяч часов голосовых вызовов. Абоненты делились контентом в реальном времени, публиковали фото и видео, пользовались онлайн-сервисами и оставались на связи с близкими.

Усиленной сетью на территории фестивалей могли пользоваться и абоненты других операторов: связь четвертого поколения обеспечивало оборудование единого инфраструктурного оператора beCloud, установленное на передвижных базовых станциях МТС.

Справка:

МТС — крупнейший оператор связи Беларуси по количеству абонентов. Пользователей обслуживают почти 20 тысяч базовых станций с охватом более 98% территории страны.

МТС является лидером по качеству мобильной связи в Республике Беларусь по итогам 2 квартала. Сеть оператора имеет наибольшую итоговую интегральную оценку по результатам измерений, проведенных органом государственного надзора за электросвязью — предприятием «БелГИЭ». Об этом свидетельствуют данные мониторинга качества услуг электросвязи на 09:00 13 октября.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.10.2025
валюта курс
EUR 3.4631
USD 2.9869
RUB 3.6895
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4565 -0.0389
USD 2.9869 -0.009
RUB 3.6895 +0.0023
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4800 3.4860
USD 2.9840 2.9900
RUB 3.6750 3.6800
подробнее

Конвертация в банках
на 13.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1640 1.1710
EUR/RUB 94.4000 94.9400
USD/RUB 81.0000 81.3500
подробнее