|13.10.2025
Экономика РБ
ОТКУДА БОЛЬШЕ ВСЕГО ДЕЛИЛИСЬ КОНТЕНТОМ: МТС СОСТАВИЛ РЕЙТИНГ САМЫХ ЦИФРОВЫХ «ДАЖЫНАК»
16:25 13.10.2025
200 тысяч абонентов МТС посетили областные «Дажынкі». Мобильный оператор проанализировал цифровую активность участников и составил рейтинг самых «цифровых» фестивалей-ярмарок этого года. В тройку лидеров вошли Волковыск, Белоозерск и Чашники.
Областные фестивали-ярмарки «Дажынкі» прошли в шести городах страны и включали концерты, выставки ремесел, дегустации и награждения лучших работников аграрной отрасли. Чтобы обеспечить стабильную связь, оператор усилил сеть за счет передвижных базовых станций.
Всего за дни праздников в местах проведения мероприятий было использовано более 17,6 Тб интернет-трафика и проговорено более 20 тысяч часов голосовых вызовов. Абоненты делились контентом в реальном времени, публиковали фото и видео, пользовались онлайн-сервисами и оставались на связи с близкими.
Усиленной сетью на территории фестивалей могли пользоваться и абоненты других операторов: связь четвертого поколения обеспечивало оборудование единого инфраструктурного оператора beCloud, установленное на передвижных базовых станциях МТС.
Справка:
МТС — крупнейший оператор связи Беларуси по количеству абонентов. Пользователей обслуживают почти 20 тысяч базовых станций с охватом более 98% территории страны.
МТС является лидером по качеству мобильной связи в Республике Беларусь по итогам 2 квартала. Сеть оператора имеет наибольшую итоговую интегральную оценку по результатам измерений, проведенных органом государственного надзора за электросвязью — предприятием «БелГИЭ». Об этом свидетельствуют данные мониторинга качества услуг электросвязи на 09:00 13 октября.
