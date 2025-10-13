В Беларуси индекс потребительских цен на товары и услуги в сентябре 2025 г. по сравнению с августом 2025 г. составил 100,5%, с декабрем 2024 г. – 105,8%.

Как сообщает Национальный статкомитет, в сентябре 2025 года цены увеличились по сравнению с сентябрем 2024 года на 7,1%. За январь-сентябрь текущего года рост цен по сравнению с аналогичным периодом 2024 года составил 6,6%.

Цены на продовольственные товары в сентябре 2025 г. вросли по сравнению с августом на 0,5%, с декабрем 2024 г. подорожали на 6,9%. При этом годовой рост цен в сентябре составил 9,8%. За январь-сентябрь 2025 года цены выросли по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 8,8%.

Цены на непродовольственные товары в сентябре 2025 года выросли по сравнению с августом на 0,2%, а с начала года увеличились на 2,9%. Годовой рост цен в сентябре 2025 года ускорился к уровню сентябре 2024 года на 2,9%. За январь-сентябрь текущего года цены увеличились на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Цены на услуги в сентябре 2025 года по сравнению с августом увеличились на 0,6%, с декабрем 2024 года – на 7,6%. Годовой рост цен в сентябре 2025 года составил 7,9%. За январь-сентябрь текущего года цены выросли по сравнению с январем-сентябрем 2024 года на 7%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в сентябре 2025 г. по сравнению с августом 2025 г. составил 100,5%, с декабрем 2024 г. – 106,3%.