|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.10.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
АДВОКАТЫ ПРИСОЕДИНЯТСЯ К АКЦИИ ПО БЕСПЛАТНОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ КО ДНЮ МАТЕРИ
14:02 13.10.2025
Во всех территориальных коллегиях адвокатов 14 октября будут бесплатно консультировать матерей по вопросам брачно-семейного законодательства. Акция приурочена ко Дню матери, сообщили в Белорусской республиканской коллегии адвокатов.
«Подробная информация о проведении акции в каждом регионе будет размещена на сайтах территориальных коллегий адвокатов», – проинформировали в БРКА.
Как уточняет Национальный правовой портал, мероприятие пройдет в форме устных консультаций по вопросам, не требующим ознакомления с документами.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.10.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 13.10.2025
Курсы в банках
на 13.10.2025
Конвертация в банках
на 13.10.2025
Финансовая информация
в свободном доступе