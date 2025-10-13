ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
АДВОКАТЫ ПРИСОЕДИНЯТСЯ К АКЦИИ ПО БЕСПЛАТНОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ КО ДНЮ МАТЕРИ


14:02 13.10.2025

Во всех территориальных коллегиях адвокатов 14 октября будут бесплатно консультировать матерей по вопросам брачно-семейного законодательства. Акция приурочена ко Дню матери, сообщили в Белорусской республиканской коллегии адвокатов.

«Подробная информация о проведении акции в каждом регионе будет размещена на сайтах территориальных коллегий адвокатов», – проинформировали в БРКА.

Как уточняет Национальный правовой портал, мероприятие пройдет в форме устных консультаций по вопросам, не требующим ознакомления с документами.
