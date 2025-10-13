БГУ представляет инновационные разработки на выставке Форума IT-Академграда «Искусственный интеллект в Беларуси». Научное мероприятие проходит 13 октября в Минске (пр-т Независимости, 66).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БГУ, свои разработки представит факультет радиофизики и компьютерных технологий (ФРФиКТ) БГУ. Среди выставочных экспонатов разместят компьютеризированный комплекс «Кардиоваскулярный монитор». Это устройство углубленной неинвазивной инструментальной диагностики в учреждениях здравоохранения. Оно включает оптико-физические электронные датчики, которые устанавливаются на руку пациента. С их помощью врач может измерить различные характеристики артериального русла кровотока человека и оперативно провести оценку состояния его сердечно-сосудистой системы.

Также посетителей ознакомят с мультиобъектной системой для развертывания группировки атмосферных зондов. Это учебно-экспериментальная система, которая позволяет тестировать технологии группового полета малых космических аппаратов в условиях атмосферы. Она может моделировать развертывание и взаимодействие нескольких зондов, координировать их работу и проверять, как между ними происходит обмен данными. Разработка востребована в аэрокосмической отрасли, а также может применяться в образовательных целях как учебный комплекс для студентов профильных специальностей.

Кроме того, ученые ФРФиКТ и биологического факультета БГУ продемонстрируют программный пакет SNPSimulatoR для генеративного моделирования и интеллектуальной идентификации однонуклеотидных полиморфизмов в геноме человека. Речь идет о цифровом инструменте для анализа мелких генетических различий в ДНК человека. Программа может применяться в биомедицинских исследованиях для изучения причин возникновения и механизмов развития ряда заболеваний, в том числе онкологических.

Механико-математический факультет БГУ представит на выставке компьютерную программу, моделирующую процесс обучения модели беспилотного автомобиля. Разработка позволяет оценить эффективность использования машинного обучения при создании технологий управления автомобилем без участия водителя.

В завершение ученые НИИ ППМИ БГУ расскажут гостям о программном комплексе «Энтропийный анализ дискретных последовательностей».

Организатором форума выступает Национальная академия наук Беларуси.