Экономика РБ


ДЕСЯТЬ ТРОЛЛЕЙБУСОВ «ГОРОЖАНИН» НА БАЗЕ КУЗОВА МАЗ ПЕРЕДАНЫ В УФУ


13:14 13.10.2025

Уфимский трамвайно-троллейбусный завод одержал победу в тендере на поставку техники с увеличенным автономным ходом в июне текущего года. Благодаря оперативной передаче машинокомплектов со стороны Минского автомобильного завода, предприятие смогло незамедлительно приступить к сборке и выполнить заказ в кратчайшие сроки.

Как уточнили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минского автомобильного завода, такой результат — яркий пример эффективного производственного сотрудничества и высокого уровня организации процессов.

«Мы и дальше будем углублять кооперацию с нашими белорусскими партнерами, выпускать новые троллейбусы. Надеюсь, что на новом транспорте будет комфортно трудиться водителям и ездить пассажирам», — сказал Глава Башкортостана Радий Хабиров, передавая ключи.

Было отмечено, что новый подвижной состав электротранспорта выйдет на самые востребованные у жителей Уфы маршруты.

Также руководителю региона презентовали опытный образец сочлененного троллейбуса «Горожанин» на базе кузова МАЗ 216. Радий Хабиров отметил перспективность модели, отличающейся особо большой вместимостью и идеально подходящей для мегаполисов с высоким пассажиропотоком, и выразил заинтересованность в скорейшем появлении такого транспорта на улицах башкирских городов.
