ОКОЛО 800 КИЛОГРАММ ЩУКИ И КАРПА ВЫПУСТИЛИ В ГОМЕЛЬСКИЕ ОЗЕРА

13:07 13.10.2025 Около 800 килограмм щуки и карпа выпустили в гомельские озера. Об этом сообщает tvrgomel.by Сейчас наиболее благоприятный период для зарыбления: рыба может спокойно перезимовать и адаптироваться к размножению. Этому поможет существующий здесь запрет на ее лов. В результате комплекс таких мероприятий позволит восполнить биологическое разнообразие водоема.