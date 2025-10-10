ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


МИНЭКОНОМИКИ: ВЕСЬМА ВАЖНА МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ С БИЗНЕСОМ


12:56 13.10.2025

Заместитель министра экономики Кирилл Машарский принял участие в заседании Совета по развитию предпринимательства при местном облисполкоме, сообщает пресс-служба экономического ведомства.

В ходе конструктивной беседы с представителями делового сообщества региона обсуждались практические решения, реализация которых способствовала бы улучшению условий ведения бизнеса.

Как пояснил накануне в интервью телеканалу «ОНТ» Кирилл Машарский, такие «диалоговые площадки» дают возможность вживую пообщаться с предпринимателями, узнать, что их беспокоит «в моменте», каким вопросам «здесь и сейчас» требуется уделить пристальное внимание.

«Целевая аудитория наших встреч максимально широка: участвуют и субъекты МСП, и производственный бизнес, и самозанятые. Также посещаем центры поддержки предпринимательства, запрашиваем информацию у облисполкомов, то есть, стараемся как можно сильнее расширить круг участников. Задача – получить максимально эффективную обратную связь.

Все протоколируем, затем отрабатываем с госорганами, чтобы совместно прийти к решениям, которые бы учитывали интересы и государства, и бизнеса. Действуем предельно оперативно. На прошлой неделе мы продуктивно поработали в Гомельской области: собрали все волнующие предпринимателей вопросы, и по некоторым из них уже есть положительные решения», – рассказал замглавы экономического ведомства.
Курсы валют НБ РБ
с 13.10.2025
валюта курс
EUR 3.4675
USD 2.9959
RUB 3.6872
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4954 -0.0003
USD 2.9959 -0.0068
RUB 3.6872 +0.0002
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4800 3.4860
USD 2.9840 2.9900
RUB 3.6750 3.6800
подробнее

Конвертация в банках
на 13.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1640 1.1710
EUR/RUB 94.4000 94.9400
USD/RUB 81.0000 81.3500
подробнее
