Заместитель министра экономики Кирилл Машарский принял участие в заседании Совета по развитию предпринимательства при местном облисполкоме, сообщает пресс-служба экономического ведомства.

В ходе конструктивной беседы с представителями делового сообщества региона обсуждались практические решения, реализация которых способствовала бы улучшению условий ведения бизнеса.

Как пояснил накануне в интервью телеканалу «ОНТ» Кирилл Машарский, такие «диалоговые площадки» дают возможность вживую пообщаться с предпринимателями, узнать, что их беспокоит «в моменте», каким вопросам «здесь и сейчас» требуется уделить пристальное внимание.

«Целевая аудитория наших встреч максимально широка: участвуют и субъекты МСП, и производственный бизнес, и самозанятые. Также посещаем центры поддержки предпринимательства, запрашиваем информацию у облисполкомов, то есть, стараемся как можно сильнее расширить круг участников. Задача – получить максимально эффективную обратную связь.

Все протоколируем, затем отрабатываем с госорганами, чтобы совместно прийти к решениям, которые бы учитывали интересы и государства, и бизнеса. Действуем предельно оперативно. На прошлой неделе мы продуктивно поработали в Гомельской области: собрали все волнующие предпринимателей вопросы, и по некоторым из них уже есть положительные решения», – рассказал замглавы экономического ведомства.