|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.10.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
МИНЭКОНОМИКИ: ВЕСЬМА ВАЖНА МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ С БИЗНЕСОМ
12:56 13.10.2025
Заместитель министра экономики Кирилл Машарский принял участие в заседании Совета по развитию предпринимательства при местном облисполкоме, сообщает пресс-служба экономического ведомства.
В ходе конструктивной беседы с представителями делового сообщества региона обсуждались практические решения, реализация которых способствовала бы улучшению условий ведения бизнеса.
Как пояснил накануне в интервью телеканалу «ОНТ» Кирилл Машарский, такие «диалоговые площадки» дают возможность вживую пообщаться с предпринимателями, узнать, что их беспокоит «в моменте», каким вопросам «здесь и сейчас» требуется уделить пристальное внимание.
«Целевая аудитория наших встреч максимально широка: участвуют и субъекты МСП, и производственный бизнес, и самозанятые. Также посещаем центры поддержки предпринимательства, запрашиваем информацию у облисполкомов, то есть, стараемся как можно сильнее расширить круг участников. Задача – получить максимально эффективную обратную связь.
Все протоколируем, затем отрабатываем с госорганами, чтобы совместно прийти к решениям, которые бы учитывали интересы и государства, и бизнеса. Действуем предельно оперативно. На прошлой неделе мы продуктивно поработали в Гомельской области: собрали все волнующие предпринимателей вопросы, и по некоторым из них уже есть положительные решения», – рассказал замглавы экономического ведомства.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.10.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 10.10.2025
Курсы в банках
на 13.10.2025
Конвертация в банках
на 13.10.2025
Финансовая информация
в свободном доступе