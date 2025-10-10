ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.10.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ ПРИСТУПАЮТ К ПОЭТАПНОМУ ВНЕДРЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО СЕРТИФИКАТА РЕЗУЛЬТАТОВ ЦЭ И ЦТ


11:50 13.10.2025

В Беларуси приступают к поэтапному внедрению электронного сертификата результатов ЦЭ и ЦТ, сообщает Telegram-канал Минобрахования.

Проект направлен на повышение прозрачности, надежности и удобства получения и использования результатов ЦЭ и ЦТ абитуриентами и учреждениями высшего образования.

К началу приемной кампании 2026 года Республиканским институтом контроля знаний будет реализована возможность просмотра и скачивания электронных сертификатов непосредственно из системы «Электронная очередь для подачи документов при поступлении в УВО». Все сертификаты заверят электронной цифровой подписью.

Внедрение электронного сертификата – важный шаг к созданию единой цифровой образовательной среды, повышению доверия к результатам экзаменов и упрощению процесса поступления в вузы. Министерство образования Беларусь и РИКЗ прилагают все усилия для обеспечения надежности, конфиденциальности и удобства новой системы для всех участников образовательного процесса.

По итогам апробации использования электронных сертификатов ЦЭ и ЦТ будет осуществлен полный переход на цифровые сертификаты.

Важно. Наличие электронного сертификата не отменяет необходимости предоставления бумажного оригинала в вуз при подаче документов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.10.2025
валюта курс
EUR 3.4675
USD 2.9959
RUB 3.6872
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4954 -0.0003
USD 2.9959 -0.0068
RUB 3.6872 +0.0002
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4800 3.4860
USD 2.9840 2.9900
RUB 3.6750 3.6800
подробнее

Конвертация в банках
на 13.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1640 1.1710
EUR/RUB 94.4000 94.9400
USD/RUB 81.0000 81.3500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line