|13.10.2025
|
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ ПРИСТУПАЮТ К ПОЭТАПНОМУ ВНЕДРЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО СЕРТИФИКАТА РЕЗУЛЬТАТОВ ЦЭ И ЦТ
11:50 13.10.2025
В Беларуси приступают к поэтапному внедрению электронного сертификата результатов ЦЭ и ЦТ, сообщает Telegram-канал Минобрахования.
Проект направлен на повышение прозрачности, надежности и удобства получения и использования результатов ЦЭ и ЦТ абитуриентами и учреждениями высшего образования.
К началу приемной кампании 2026 года Республиканским институтом контроля знаний будет реализована возможность просмотра и скачивания электронных сертификатов непосредственно из системы «Электронная очередь для подачи документов при поступлении в УВО». Все сертификаты заверят электронной цифровой подписью.
Внедрение электронного сертификата – важный шаг к созданию единой цифровой образовательной среды, повышению доверия к результатам экзаменов и упрощению процесса поступления в вузы. Министерство образования Беларусь и РИКЗ прилагают все усилия для обеспечения надежности, конфиденциальности и удобства новой системы для всех участников образовательного процесса.
По итогам апробации использования электронных сертификатов ЦЭ и ЦТ будет осуществлен полный переход на цифровые сертификаты.
Важно. Наличие электронного сертификата не отменяет необходимости предоставления бумажного оригинала в вуз при подаче документов.
|
