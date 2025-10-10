ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


В МИНТРУДА НАПОМНИЛИ, КАКИЕ ЛЬГОТЫ ОТ ГОСУДАРСТВА ПОЛОЖЕНЫ СЕМЬЯМ


11:43 13.10.2025

В Министерстве труда и соцзащиты напомнили, какие льготы от государства положены семьям.

Бесплатный проезд. Белорусские школьники с 1 сентября по 30 июня могут бесплатно ездить в городском общественном транспорте.

Единовременная помощь к новому учебному году - 146,32 руб на каждого ребенка-школьника. В этом году такую помощь получили порядка 240 тыс. школьников из более 115 тыс. многодетных семей.

Льгота для многодетных по оплате за пользование школьными учебниками и пособиями.

Бесплатное обеспечение лекарственными средствами деток до трех лет, бесплатное и льготное обеспечение лекарственными средствами детей-инвалидов до 18 лет.

Содержание ребенка в детском дошкольном учреждении. Родители оплачивают только питание в период посещения ребенком детсада, а все остальное субсидируется государством.Родительская оплата составляет всего лишь 13-15% от общей суммы содержания ребенка в детском саду.

Для семей с двумя детсадовскими детьми плата за содержание в учреждении еще ниже, для многодетных семей она снижается на 50%. Если детский сад посещает ребенок с инвалидностью, родители вообще освобождаются от оплаты.

Бесплатное питание в школах для учащихся младших классов.

Бесплатно питаются в школах также дети более старшего возраста из малообеспеченных, многодетных и других категорий семей.

Путевки в детские оздоровительные лагеря, которые субсидируются государством.
