|13.10.2025
|
|
Экономика РБ
В МИНТРУДА НАПОМНИЛИ, КАКИЕ ЛЬГОТЫ ОТ ГОСУДАРСТВА ПОЛОЖЕНЫ СЕМЬЯМ
11:43 13.10.2025
В Министерстве труда и соцзащиты напомнили, какие льготы от государства положены семьям.
Бесплатный проезд. Белорусские школьники с 1 сентября по 30 июня могут бесплатно ездить в городском общественном транспорте.
Единовременная помощь к новому учебному году - 146,32 руб на каждого ребенка-школьника. В этом году такую помощь получили порядка 240 тыс. школьников из более 115 тыс. многодетных семей.
Льгота для многодетных по оплате за пользование школьными учебниками и пособиями.
Бесплатное обеспечение лекарственными средствами деток до трех лет, бесплатное и льготное обеспечение лекарственными средствами детей-инвалидов до 18 лет.
Содержание ребенка в детском дошкольном учреждении. Родители оплачивают только питание в период посещения ребенком детсада, а все остальное субсидируется государством.Родительская оплата составляет всего лишь 13-15% от общей суммы содержания ребенка в детском саду.
Для семей с двумя детсадовскими детьми плата за содержание в учреждении еще ниже, для многодетных семей она снижается на 50%. Если детский сад посещает ребенок с инвалидностью, родители вообще освобождаются от оплаты.
Бесплатное питание в школах для учащихся младших классов.
Бесплатно питаются в школах также дети более старшего возраста из малообеспеченных, многодетных и других категорий семей.
Путевки в детские оздоровительные лагеря, которые субсидируются государством.
|
