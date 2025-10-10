ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОШЛА В ТОП-10 ИМПОРТЕРОВ БЕЛОРУССКОЙ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ЧЕРЕЗ БУТБ


11:37 13.10.2025

Ивановская область вошла в ТОП-10 импортеров белорусской молочной продукции через Белорусскую универсальную товарную биржу (БУТБ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, за 9 месяцев 2025 г. ивановские компании приобрели на биржевых торгах почти 1,5 тыс. т молокопродуктов на общую сумму 6,5 млн USD.

Наибольшим спросом пользовалось сливочное масло - 73% в стоимостном выражении и 48% в натуральном.

Оставшийся объем - сухое обезжиренное и цельное молоко, сухая молочная сыворотка и творог.

Участники торгов из Ивановской области также закупали на бирже мясопродукты, главным образом топленые жиры.

Кроме того, в 2025 г. на БУТБ были впервые реализованы промышленные товары, произведенные в регионе, - модуль-контейнер для хранения гамма-дефектоскопов.

Промышленное направление может стать одним из основных драйверов роста товарооборота.

В частности, в Беларуси востребованы продукция нефтехимии (полимерная пленка, упаковочные материалы и контейнеры) и текстильное сырье.
