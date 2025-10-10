|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.10.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОШЛА В ТОП-10 ИМПОРТЕРОВ БЕЛОРУССКОЙ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ЧЕРЕЗ БУТБ
11:37 13.10.2025
Ивановская область вошла в ТОП-10 импортеров белорусской молочной продукции через Белорусскую универсальную товарную биржу (БУТБ).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, за 9 месяцев 2025 г. ивановские компании приобрели на биржевых торгах почти 1,5 тыс. т молокопродуктов на общую сумму 6,5 млн USD.
Наибольшим спросом пользовалось сливочное масло - 73% в стоимостном выражении и 48% в натуральном.
Оставшийся объем - сухое обезжиренное и цельное молоко, сухая молочная сыворотка и творог.
Участники торгов из Ивановской области также закупали на бирже мясопродукты, главным образом топленые жиры.
Кроме того, в 2025 г. на БУТБ были впервые реализованы промышленные товары, произведенные в регионе, - модуль-контейнер для хранения гамма-дефектоскопов.
Промышленное направление может стать одним из основных драйверов роста товарооборота.
В частности, в Беларуси востребованы продукция нефтехимии (полимерная пленка, упаковочные материалы и контейнеры) и текстильное сырье.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.10.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 10.10.2025
Курсы в банках
на 13.10.2025
Конвертация в банках
на 13.10.2025
Финансовая информация
в свободном доступе