|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.10.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ЕАБР: ИНФЛЯЦИЯ В БЕЛАРУСИ ЗАМЕДЛЯЕТСЯ ВТОРОЙ МЕСЯЦ ПОДРЯД
11:28 13.10.2025
Инфляция в Беларуси замедляется второй месяц подряд. Рост цен составил 7,1% в сентябре 2025 г. после 7,2% в августе.
По мнению аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР), отмечается снижение темпов роста цен на товары: по продовольственным – до 9,8% в сентябре после 9,9% в августе, по непродовольственным – до 2,9% после 3,2% соответственно. В то же время инфляция в секторе услуг увеличилась до 7,9% в сентябре после 7,7% в августе, что обусловлено ростом регулируемых тарифов на ЖКУ.
«Впервые отмечено замедление устойчивого компонента роста цен: базовая инфляция снизилась до 7,5% сентябре (7,7% в августе), что свидетельствует о снижении инфляционного давления», - говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.10.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 10.10.2025
Курсы в банках
на 13.10.2025
Конвертация в банках
на 13.10.2025
Финансовая информация
в свободном доступе