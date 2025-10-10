ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


ЕАБР: ИНФЛЯЦИЯ В БЕЛАРУСИ ЗАМЕДЛЯЕТСЯ ВТОРОЙ МЕСЯЦ ПОДРЯД


11:28 13.10.2025

Инфляция в Беларуси замедляется второй месяц подряд. Рост цен составил 7,1% в сентябре 2025 г. после 7,2% в августе.

По мнению аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР), отмечается снижение темпов роста цен на товары: по продовольственным – до 9,8% в сентябре после 9,9% в августе, по непродовольственным – до 2,9% после 3,2% соответственно. В то же время инфляция в секторе услуг увеличилась до 7,9% в сентябре после 7,7% в августе, что обусловлено ростом регулируемых тарифов на ЖКУ.

«Впервые отмечено замедление устойчивого компонента роста цен: базовая инфляция снизилась до 7,5% сентябре (7,7% в августе), что свидетельствует о снижении инфляционного давления», - говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.10.2025
валюта курс
EUR 3.4675
USD 2.9959
RUB 3.6872
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4954 -0.0003
USD 2.9959 -0.0068
RUB 3.6872 +0.0002
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4800 3.4860
USD 2.9840 2.9900
RUB 3.6750 3.6800
подробнее

Конвертация в банках
на 13.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1640 1.1710
EUR/RUB 94.4000 94.9400
USD/RUB 81.0000 81.3500
подробнее
