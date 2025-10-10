Инфляция в Беларуси замедляется второй месяц подряд. Рост цен составил 7,1% в сентябре 2025 г. после 7,2% в августе.

По мнению аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР), отмечается снижение темпов роста цен на товары: по продовольственным – до 9,8% в сентябре после 9,9% в августе, по непродовольственным – до 2,9% после 3,2% соответственно. В то же время инфляция в секторе услуг увеличилась до 7,9% в сентябре после 7,7% в августе, что обусловлено ростом регулируемых тарифов на ЖКУ.

«Впервые отмечено замедление устойчивого компонента роста цен: базовая инфляция снизилась до 7,5% сентябре (7,7% в августе), что свидетельствует о снижении инфляционного давления», - говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).