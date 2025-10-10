ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


МОЗЫРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ПРЕДСТАВИТ НОВУЮ ТЕХНИКУ НА ВЫСТАВКЕ-ЯРМАРКЕ «ЛЕСДРЕВТЕХ»


10:56 13.10.2025

Мозырский машиностроительный завод, входящий в «МТЗ-ХОЛДИНГ», на XXI Международной специализированной выставке-ярмарке «ЛЕСДРЕВТЕХ» представит новую технику. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил экономист по сбыту ОАО «Мозырский машиностроительный завод» Артем Войтенко.

«Мы традиционно участвуем в данном мероприятии. В этом году в Минске мы представим несколько новинок. Планируем показать машину универсальную лесную BELARUS МУЛ-2022, лесовозный полуприцеп BELARUS ПЛ-14, агрегатированный с машиной лесной погрузочно-транспортной BELARUS МПТ-461.2, а также оборудование грейдерное задненавесное ОГЗ-245, которое устанавливается на трехточечную заднюю навеску трактора. На выставке оно будет представлено в составе машины лесной BELARUS МУЛ-1221», — рассказал Артем Войтенко.

В рамках выставки Мозырский машиностроительный завод планирует провести «лесной хоккей»: операторы манипуляторов погрузочно-транспортных машин с помощью бревна будут забивать мячи в ворота. XXI Международная специализированная выставка-ярмарка «ЛЕСДРЕВТЕХ» пройдет в Минском международном выставочном центре «БелЭкспо» с 15 по 18 октября.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.10.2025
валюта курс
EUR 3.4675
USD 2.9959
RUB 3.6872
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4954 -0.0003
USD 2.9959 -0.0068
RUB 3.6872 +0.0002
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4800 3.4860
USD 2.9840 2.9900
RUB 3.6750 3.6800
подробнее

Конвертация в банках
на 13.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1640 1.1710
EUR/RUB 94.4000 94.9400
USD/RUB 81.0000 81.3500
подробнее
