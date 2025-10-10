Мозырский машиностроительный завод, входящий в «МТЗ-ХОЛДИНГ», на XXI Международной специализированной выставке-ярмарке «ЛЕСДРЕВТЕХ» представит новую технику. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил экономист по сбыту ОАО «Мозырский машиностроительный завод» Артем Войтенко.

«Мы традиционно участвуем в данном мероприятии. В этом году в Минске мы представим несколько новинок. Планируем показать машину универсальную лесную BELARUS МУЛ-2022, лесовозный полуприцеп BELARUS ПЛ-14, агрегатированный с машиной лесной погрузочно-транспортной BELARUS МПТ-461.2, а также оборудование грейдерное задненавесное ОГЗ-245, которое устанавливается на трехточечную заднюю навеску трактора. На выставке оно будет представлено в составе машины лесной BELARUS МУЛ-1221», — рассказал Артем Войтенко.

В рамках выставки Мозырский машиностроительный завод планирует провести «лесной хоккей»: операторы манипуляторов погрузочно-транспортных машин с помощью бревна будут забивать мячи в ворота. XXI Международная специализированная выставка-ярмарка «ЛЕСДРЕВТЕХ» пройдет в Минском международном выставочном центре «БелЭкспо» с 15 по 18 октября.