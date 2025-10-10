ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.10.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


БЖД НАЗНАЧИЛА 37 ДОППОЕЗДОВ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ В ПЕРИОД ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ И НОЯБРЬСКИХ ПРАЗДНИКОВ


10:47 13.10.2025

В целях повышения качества предоставляемых услуг с учетом прогнозируемого увеличения пассажиропотока в период школьных осенних каникул и ноябрьских праздников с 1 по 11 ноября 2025 года Белорусская железная дорога назначила 37 дополнительных поездов в международном и межрегиональном сообщениях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БЖД, В международном сообщении на период ноябрьских праздников в Республике Беларусь и Российской Федерации во взаимодействии с ОАО «РЖД» назначено 12 дополнительных поездов по маршрутам Брест – Москва, Минск – Москва и Минск – Санкт-Петербург.

В межрегиональном сообщении назначено 25 дополнительных поездов, которые будут курсировать по наиболее востребованным у пассажиров маршрутам: Минск – Гомель, Минск – Брест, Минск – Витебск, Минск – Могилев, Гомель – Витебск.

Наибольшее количество поездов предусмотрено на 6 и 9 ноября 2025 года.

В зависимости от спроса на перевозки будет продолжена работа по увеличению количества мест для проезда пассажиров в регулярных поездах, а также по назначению дополнительных поездов.

Более подробную информацию о времени отправления, маршруте следования дополнительно назначенных поездов можно получить на официальном интернет-сайте Белорусской железной дороги www.rw.by, в мобильном приложении «БЧ.Мой поезд» , а также по телефону 105 Контакт-центра.

Билеты на дополнительные поезда можно приобрести в едином разделе «Услуги пассажирам» официального интернет-сайта Белорусской железной дороги, с помощью мобильного приложения «БЧ.Мой поезд», а также в железнодорожных кассах БЖД.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.10.2025
валюта курс
EUR 3.4675
USD 2.9959
RUB 3.6872
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4954 -0.0003
USD 2.9959 -0.0068
RUB 3.6872 +0.0002
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4800 3.4860
USD 2.9840 2.9900
RUB 3.6750 3.6800
подробнее

Конвертация в банках
на 13.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1640 1.1710
EUR/RUB 94.4000 94.9400
USD/RUB 81.0000 81.3500
подробнее