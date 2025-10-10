В целях повышения качества предоставляемых услуг с учетом прогнозируемого увеличения пассажиропотока в период школьных осенних каникул и ноябрьских праздников с 1 по 11 ноября 2025 года Белорусская железная дорога назначила 37 дополнительных поездов в международном и межрегиональном сообщениях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БЖД, В международном сообщении на период ноябрьских праздников в Республике Беларусь и Российской Федерации во взаимодействии с ОАО «РЖД» назначено 12 дополнительных поездов по маршрутам Брест – Москва, Минск – Москва и Минск – Санкт-Петербург.

В межрегиональном сообщении назначено 25 дополнительных поездов, которые будут курсировать по наиболее востребованным у пассажиров маршрутам: Минск – Гомель, Минск – Брест, Минск – Витебск, Минск – Могилев, Гомель – Витебск.

Наибольшее количество поездов предусмотрено на 6 и 9 ноября 2025 года.

В зависимости от спроса на перевозки будет продолжена работа по увеличению количества мест для проезда пассажиров в регулярных поездах, а также по назначению дополнительных поездов.

Более подробную информацию о времени отправления, маршруте следования дополнительно назначенных поездов можно получить на официальном интернет-сайте Белорусской железной дороги www.rw.by, в мобильном приложении «БЧ.Мой поезд» , а также по телефону 105 Контакт-центра.

Билеты на дополнительные поезда можно приобрести в едином разделе «Услуги пассажирам» официального интернет-сайта Белорусской железной дороги, с помощью мобильного приложения «БЧ.Мой поезд», а также в железнодорожных кассах БЖД.