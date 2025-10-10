Китай является одним из основных партнеров Беларуси в сфере электронной биржевой торговли, занимая второе место после России по объемам взаимного товарооборота. За 9 месяцев 2025 г. сумма сделок резидентов Китайской Народной Республики на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) достигла 127 млн USD, что на 11% больше, чем за аналогичный период 2024 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, параллельно растет и количество китайских участников биржевых торгов. С начала года их стало на 68 больше, и на сегодняшний день на БУТБ аккредитованы 315 компаний из КНР, включая 4 брокеров.

Такие цифры привел заместитель начальника управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Герман Пузырный, выступая в рамках сессии «Практические аспекты взаимодействия с китайскими контрагентами» на Брестском экономическом форуме-практикуме «Стратегический партнер – Китай», который прошел 9 октября в городе над Бугом. Мероприятие собрало ведущих экспертов из Беларуси, Китая и России, а также свыше 120 представителей делового сообщества, которые уже работают с КНР или только планируют выйти на рынок Поднебесной.

«При проработке китайского направления биржевой торговли мы применили комплексный подход, что позволило за относительно короткий период достичь желаемого результата. Наличие сотрудников со знанием китайского языка, представительство в Шанхае, сеть биржевых брокеров-резидентов КНР, возможность расчетов в юанях, специальные экспортные торговые сессии для Китая – все это помогло подобрать ключ к рынку Поднебесной и привлечь китайский бизнес на биржу», – отметил Герман Пузырный.

При этом, по мнению представителя БУТБ, перспективы развития сотрудничества Беларуси и Китая в биржевой сфере колоссальны.

«Сегодня с использованием биржевого механизма в Китай поставляются белорусские пиломатериалы и целлюлоза, мясомолочная продукция и льняное волокно. Это фундамент биржевой торговли с КНР, который мы постоянно укрепляем, наращивая объемы сделок и расширяя пул китайских покупателей. Вместе с тем в Беларуси есть еще немало товарных позиций, пока еще не вовлеченных во взаимную биржевую торговлю с Китаем, которые могли бы стать новыми точками роста. Здесь имеются в виду не сырьевые товары, а готовая продукция с высокой добавленной стоимостью», – подчеркнул Герман Пузырный.