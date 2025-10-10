ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.10.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ОТКРЫТО БОЛЕЕ 149,2 ТЫС. ДЕПОЗИТНЫХ СЧЕТОВ «СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ»


08:59 13.10.2025

В Беларуси на 1 октября 2025 г. для многодетных семей открыто 149 250 депозитных счетов «Семейный капитал»: 82,6 тыс. депозитных счета на сумму 826 млн. долларов США, 66,6 тыс. депозитных счетов на сумму 1,76 млрд. рублей

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтруда и соцзащиты, по состоянию на 1 октября 2025 г. на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 99 573 заявления. Из них на цели улучшения жилищных условий – 79 992, на получение медицинских услуг – 10 804, на получение образования – 8 770, на приобретение товаров для инвалидов – 7.

Принято 96 346 решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала, из них: Брестская область – 20 429, Витебская – 9 329, Гомельская область – 15 382, Гродненская область – 11 494, Минская – 16 503, Могилевская – 9 719, г. Минск – 13 490.

Семейный капитал назначается многодетным семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего либо последующего ребенка.

С 1 января 2025 года размер семейного капитала составляет 33 275 рублей. В таком размере семейный капитал назначается семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей в период с 1 января по 31 декабря 2025 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.10.2025
валюта курс
EUR 3.4675
USD 2.9959
RUB 3.6872
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4954 -0.0003
USD 2.9959 -0.0068
RUB 3.6872 +0.0002
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4700 3.4850
USD 2.9800 2.9950
RUB 3.6750 3.6800
подробнее

Конвертация в банках
на 13.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1620 1.1700
EUR/RUB 94.1000 95.0000
USD/RUB 81.0000 81.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line