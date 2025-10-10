В Беларуси на 1 октября 2025 г. для многодетных семей открыто 149 250 депозитных счетов «Семейный капитал»: 82,6 тыс. депозитных счета на сумму 826 млн. долларов США, 66,6 тыс. депозитных счетов на сумму 1,76 млрд. рублей

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтруда и соцзащиты, по состоянию на 1 октября 2025 г. на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 99 573 заявления. Из них на цели улучшения жилищных условий – 79 992, на получение медицинских услуг – 10 804, на получение образования – 8 770, на приобретение товаров для инвалидов – 7.

Принято 96 346 решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала, из них: Брестская область – 20 429, Витебская – 9 329, Гомельская область – 15 382, Гродненская область – 11 494, Минская – 16 503, Могилевская – 9 719, г. Минск – 13 490.

Семейный капитал назначается многодетным семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего либо последующего ребенка.

С 1 января 2025 года размер семейного капитала составляет 33 275 рублей. В таком размере семейный капитал назначается семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей в период с 1 января по 31 декабря 2025 г.