ECOPRESS
10.10.2025   
Экономика РБ


ЭКСПОРТ ТРАКТОРОВ BELARUS В СТРАНЫ ДАЛЬНЕЙ ДУГИ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ ВЫРОС БОЛЕЕ ЧЕМ В 1,8 РАЗА


16:00 10.10.2025

Экспорт тракторов BELARUS в страны дальней дуги в январе — сентябре 2025 года вырос более чем в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил начальник отдела маркетинговых исследований и статистики маркетинг-центра Виталий Прищеп.

«В условиях сложившейся международной конъюнктуры мы проводим гибкую политику и активно осваиваем новые рынки. Результаты этой работы уже видны. Экспортные поставки в страны дальней дуги за девять месяцев увеличились на 86,7 %», — рассказал Виталий Прищеп.

При этом он подчеркнул, что Минский тракторный завод сохраняет курс на открытость и готов к взаимовыгодному партнерству со всеми заинтересованными странами.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.10.2025
валюта курс
EUR 3.4675
USD 2.9959
RUB 3.6872
Итоги торгов на БВФБ
на 10.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4954 -0.0003
USD 2.9959 -0.0068
RUB 3.6872 +0.0002
Курсы в банках
на 10.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4750 3.4900
USD 2.9850 2.9950
RUB 3.6750 3.6790
Конвертация в банках
на 10.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1620 1.1680
EUR/RUB 94.3000 94.9500
USD/RUB 81.0000 81.4000
