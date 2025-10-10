|О компании
|10.10.2025
Экономика РБ
ЭКСПОРТ ТРАКТОРОВ BELARUS В СТРАНЫ ДАЛЬНЕЙ ДУГИ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ ВЫРОС БОЛЕЕ ЧЕМ В 1,8 РАЗА
16:00 10.10.2025
Экспорт тракторов BELARUS в страны дальней дуги в январе — сентябре 2025 года вырос более чем в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил начальник отдела маркетинговых исследований и статистики маркетинг-центра Виталий Прищеп.
«В условиях сложившейся международной конъюнктуры мы проводим гибкую политику и активно осваиваем новые рынки. Результаты этой работы уже видны. Экспортные поставки в страны дальней дуги за девять месяцев увеличились на 86,7 %», — рассказал Виталий Прищеп.
При этом он подчеркнул, что Минский тракторный завод сохраняет курс на открытость и готов к взаимовыгодному партнерству со всеми заинтересованными странами.
