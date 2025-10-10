ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


ГРОДНЕНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ПРОВОЗ 530 КГ НЕМАРКИРОВАННОГО ТАБАКА ДЛЯ КАЛЬЯНОВ


13:38 10.10.2025

Гражданин Молдовы пытался вывезти в Литву 530 кг табака для кальянов, не маркированного в установленном порядке акцизными марками Республики Беларусь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, пересекал 38-летний мужчина границу через пункт пропуска «Каменный Лог», где проследовал по красному коридору и заполнил пассажирскую декларацию в части завершения временного ввоза своего легкового автомобиля Volkswagen.

При досмотре легковушки гродненские таможенники и обнаружили коммерческую партию табака, около 415 наименований, стоимостью свыше 117 тыс. рублей.

Получается, не являясь индивидуальным предпринимателем, гражданин перемещал по территории страны крупную партию табака, подлежащего маркировке акцизными марками Беларуси.

За это молдаванин привлечен к административной ответственности в соответствии с ч.1 ст. 13.21 КоАП Республики Беларусь. На него наложено взыскание в виде штрафа в размере 50 базовых величин. Табачная продукция конфискована.
