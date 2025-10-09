|О компании
|10.10.2025
Экономика РБ
ТЕКУЩИЕ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ТОРГОВЛИ ОБСУЖДЕНЫ В МАРТ НА Х СЕМИНАРЕ
12:18 10.10.2025
Под руководством замминистра антимонопольного регулирования и торговли Светланы Короткевич состоялся семинар, направленный на совершенствование взаимодействия между производителями и торговлей с целью увеличения доли отечественных товаров, в рамках которой приняли участие также представители МСХП, концернов «Белгоспищепром», «Беллесбумпром»,«Белнефтехим», Белкоопсоюза.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, обсуждены вопросы реализации белорусских кондитерских изделий, бакалейных товаров (мука, крупы, макароны), а также изделий санитарно-гигиенического назначения (туалетная бумага, салфетки, полотенца), в том числе в рамках Соглашения о сотрудничестве в области повышения эффективности продаж товаров отечественного производства, к которому присоединилось уже порядка 600 субъектов хозяйствования, среди последних - «МТС», «Берёзастройматериалы», «Кондитерская фабрика «Слодыч», «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко», «Гомельский жировой комбинат» и др. Особый акцент был сделан на подготовке к новогодним и рождественским праздникам.
Свою продукцию для организаций торговли продемонстрировали «Коммунарка», «Слодыч», «Машпищепрод», «Гомельхлебопродукт», «Лидахлебопродукт», «Минский хлебозавод», «СКБЗ «Альбертин», «Мюникс», «Бумажная фабрика «Спартак», ООО «Эксклюзив».
