Под руководством замминистра антимонопольного регулирования и торговли Светланы Короткевич состоялся семинар, направленный на совершенствование взаимодействия между производителями и торговлей с целью увеличения доли отечественных товаров, в рамках которой приняли участие также представители МСХП, концернов «Белгоспищепром», «Беллесбумпром»,«Белнефтехим», Белкоопсоюза.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, обсуждены вопросы реализации белорусских кондитерских изделий, бакалейных товаров (мука, крупы, макароны), а также изделий санитарно-гигиенического назначения (туалетная бумага, салфетки, полотенца), в том числе в рамках Соглашения о сотрудничестве в области повышения эффективности продаж товаров отечественного производства, к которому присоединилось уже порядка 600 субъектов хозяйствования, среди последних - «МТС», «Берёзастройматериалы», «Кондитерская фабрика «Слодыч», «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко», «Гомельский жировой комбинат» и др. Особый акцент был сделан на подготовке к новогодним и рождественским праздникам.

Свою продукцию для организаций торговли продемонстрировали «Коммунарка», «Слодыч», «Машпищепрод», «Гомельхлебопродукт», «Лидахлебопродукт», «Минский хлебозавод», «СКБЗ «Альбертин», «Мюникс», «Бумажная фабрика «Спартак», ООО «Эксклюзив».