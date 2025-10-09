ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.10.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


С НАЧАЛА ГОДА 676 ЧЕЛОВЕК В БЕЛАРУСИ СТАЛИ ИП БЛАГОДАРЯ ГОССУБСИДИЯМ


12:15 10.10.2025

С начала года 676 человек в Беларуси стали индивидуальными предпринимателями благодаря госсубсидиям. Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.

Размер субсидии составляет:

- 11 бюджетов прожиточного минимума (БПМ) или 5364,92 руб. - в городе.

- 15 БПМ или 7315,8 руб. — в малых городах и районах с высокой напряженностью на рынке труда, а также в сельских населенных пунктах.

- 20 БПМ или 9748,4 руб.— при организации безработными предпринимательской деятельности, связанной с внедрением результатов научных исследований и разработок.

Поддержка на всех этапах:

Бесплатное обучение основам предпринимательства.

Помощь в составлении бизнес-плана.

Консультации в центрах занятости.

Как получить субсидию?

1 Встать на учет в службе занятости.

2 Пройти обучение и составить бизнес-план.

3 Подать заявку на субсидию.

4 Открыть ИП и начать работать.

Напомним, в июне принята новая редакция Положения о содействии безработным в организации индивидуальной предпринимательской деятельности включает:

1. предоставление субсидий безработным для организации индивидуальной предпринимательской деятельности в виде:

▪регистрации в качестве ИП;

▪деятельности в сфере агроэкотуризма, ремесленничества или самостоятельной профессиональной деятельности;

2. сокращение срока рассмотрения заявок на субсидию – до 10 дней.

3. увеличение периода осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности с 6 до 9 месяцев, после истечения которого утрачивается обязанность по возврату субсидии.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.10.2025
валюта курс
EUR 3.4907
USD 3.0027
RUB 3.6870
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4957 -0.0219
USD 3.0027 -0.0095
RUB 3.6870 +0.0005
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4750 3.4900
USD 2.9850 2.9950
RUB 3.6750 3.6790
подробнее

Конвертация в банках
на 10.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1620 1.1680
EUR/RUB 94.3000 94.9500
USD/RUB 81.0000 81.4000
подробнее