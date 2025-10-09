С начала года 676 человек в Беларуси стали индивидуальными предпринимателями благодаря госсубсидиям. Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.

Размер субсидии составляет:

- 11 бюджетов прожиточного минимума (БПМ) или 5364,92 руб. - в городе.

- 15 БПМ или 7315,8 руб. — в малых городах и районах с высокой напряженностью на рынке труда, а также в сельских населенных пунктах.

- 20 БПМ или 9748,4 руб.— при организации безработными предпринимательской деятельности, связанной с внедрением результатов научных исследований и разработок.

Поддержка на всех этапах:

Бесплатное обучение основам предпринимательства.

Помощь в составлении бизнес-плана.

Консультации в центрах занятости.

Как получить субсидию?

1 Встать на учет в службе занятости.

2 Пройти обучение и составить бизнес-план.

3 Подать заявку на субсидию.

4 Открыть ИП и начать работать.

Напомним, в июне принята новая редакция Положения о содействии безработным в организации индивидуальной предпринимательской деятельности включает:

1. предоставление субсидий безработным для организации индивидуальной предпринимательской деятельности в виде:

▪регистрации в качестве ИП;

▪деятельности в сфере агроэкотуризма, ремесленничества или самостоятельной профессиональной деятельности;

2. сокращение срока рассмотрения заявок на субсидию – до 10 дней.

3. увеличение периода осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности с 6 до 9 месяцев, после истечения которого утрачивается обязанность по возврату субсидии.