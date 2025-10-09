|О компании
|10.10.2025
Экономика РБ
С НАЧАЛА ГОДА 676 ЧЕЛОВЕК В БЕЛАРУСИ СТАЛИ ИП БЛАГОДАРЯ ГОССУБСИДИЯМ
12:15 10.10.2025
С начала года 676 человек в Беларуси стали индивидуальными предпринимателями благодаря госсубсидиям. Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.
Размер субсидии составляет:
- 11 бюджетов прожиточного минимума (БПМ) или 5364,92 руб. - в городе.
- 15 БПМ или 7315,8 руб. — в малых городах и районах с высокой напряженностью на рынке труда, а также в сельских населенных пунктах.
- 20 БПМ или 9748,4 руб.— при организации безработными предпринимательской деятельности, связанной с внедрением результатов научных исследований и разработок.
Поддержка на всех этапах:
Бесплатное обучение основам предпринимательства.
Помощь в составлении бизнес-плана.
Консультации в центрах занятости.
Как получить субсидию?
1 Встать на учет в службе занятости.
2 Пройти обучение и составить бизнес-план.
3 Подать заявку на субсидию.
4 Открыть ИП и начать работать.
Напомним, в июне принята новая редакция Положения о содействии безработным в организации индивидуальной предпринимательской деятельности включает:
1. предоставление субсидий безработным для организации индивидуальной предпринимательской деятельности в виде:
▪регистрации в качестве ИП;
▪деятельности в сфере агроэкотуризма, ремесленничества или самостоятельной профессиональной деятельности;
2. сокращение срока рассмотрения заявок на субсидию – до 10 дней.
3. увеличение периода осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности с 6 до 9 месяцев, после истечения которого утрачивается обязанность по возврату субсидии.
