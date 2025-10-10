ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
МТС ДЕЛИТСЯ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ДЛЯ АБОНЕНТОВ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РОССИИ ИЛИ ПЛАНИРУЮТ ПОЕЗДКУ В ЭТУ СТРАНУ


11:16 10.10.2025

По решению уполномоченных государственных органов Российской Федерации с 6 октября для иностранных абонентов в роуминге на территории России действуют регуляторные ограничения на передачу данных и отправку/получение СМС. Блокировка применяется автоматически при первой регистрации в сетях российских операторов и может длиться 24 часа и более. МТС делится рекомендациями для всех, кто находится в России или планирует поездку в эту страну.

Перед поездкой в Россию:

• Проверьте наличие услуг «Роуминг» (для регистрации в сети) и «Передача данных» (для использования интернета), убедитесь, что соответствующие режимы также активны в настройках самого смартфона.

• Подготовьте альтернативные способы связи, уточните наличие и порядок подключения к сетям Wi-Fi в местах пребывания.

• До пересечения границы подключите сервис «SMS-Extra», который позволяет получать копии входящих СМС на электронную почту, включая сообщения от банков. Уточните, поддерживает ли ваш банк настройку Push-уведомлений в мобильном банкинге.

При нахождении в России:

• Используйте публичные сети Wi-Fi, не предполагающие авторизацию по СМС или звонку, это поможет сохранить доступ к онлайн-сервисам.

• Выбирайте сеть роумингового оператора в ручном режиме, избегайте регистрации в других сетях, что может перезапустить период блокировки.

• В случае успешной разблокировки поддерживайте активность в сети, в противном случае спустя трое суток может быть применена повторная блокировка доступа к передаче даных и СМС.

• Следите за обновлениями, компания МТС будет информировать абонентов о любых изменениях.
