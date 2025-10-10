ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


БОЛЕЕ 750 САМОЗАНЯТЫХ ЗА 1,5 МЕС. СФОРМИРОВАЛИ СТРАХОВОЙ СТАЖ БЛАГОДАРЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ НОВАЦИЯМ


11:00 10.10.2025

В Беларуси за полтора месяца более 750 самозанятых белорусов сформировали страховой стаж благодаря законодательным новациям. Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.

Такая возможность появилась у плательщиков налога на профессиональный доход (самозанятых) после подписания президентом Закона по вопросам государственного соцстрахования и пенсионного обеспечения

Всего за полтора месяца действия законодательной новации этой опцией воспользовались 757 человек.

Это позволяет им засчитать 2024 год в страховой стаж, необходимый для назначения пенсии.

Срок доплаты за 2024 г. – до 30 сентября 2025 г., за текущий год – не позднее 31 марта 2026 г.

Информация о сумме доплаты будет размещена в информационном ресурсе «Личный кабинет физического лица» и ЕРИП в феврале 2026 года.

Напоминаем, что изменилось.

С 18 августа 2025 года можно добровольно доплатить взносы в Фонд соцзащиты, чтобы сформировать год страхового стажа.

Многие самозанятые, работая только "на себя" и не имея трудовых договоров, не формируют пенсионные гарантии. Появились запросы от граждан, желающих это исправить. Новый закон дал такую возможность.

Для формирования года страхового стажа в бюджет Фонда нужно уплатить взносы на пенсионное страхование в размере 29% от 12 минимальных зарплат (МЗП) за год.
