|10.10.2025
Экономика РБ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ И ГАЗПРОМ ПОДПИСАЛИ ДОРОЖНУЮ КАРТУ СОТРУДНИЧЕСТВА НА 2025-2030 ГОДЫ
10:30 10.10.2025
Правительство Республики Беларусь и «Газпром» подписали Дорожную карту сотрудничества на 2025 - 2030 годы. Об этом сообщает Telegram-канал Правительства.
От Правительства Дорожную карту утвердил Виктор Каранкевич, от ПАО «Газпром» - Алексей Миллер
Дорожная карта направлена на развитие взаимодействия в топливно-энергетической и промышленной сферах. В том числе на расширение использования продукции белорусских производителей предприятиями «Газпрома», содействие выпуску современной техники и оборудования для энергетической отрасли, повышение уровня технологической кооперации сторон
