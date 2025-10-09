Экономика РБ

ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ И ГАЗПРОМ ПОДПИСАЛИ ДОРОЖНУЮ КАРТУ СОТРУДНИЧЕСТВА НА 2025-2030 ГОДЫ

10:30 10.10.2025 Правительство Республики Беларусь и «Газпром» подписали Дорожную карту сотрудничества на 2025 - 2030 годы. Об этом сообщает Telegram-канал Правительства. От Правительства Дорожную карту утвердил Виктор Каранкевич, от ПАО «Газпром» - Алексей Миллер Дорожная карта направлена на развитие взаимодействия в топливно-энергетической и промышленной сферах. В том числе на расширение использования продукции белорусских производителей предприятиями «Газпрома», содействие выпуску современной техники и оборудования для энергетической отрасли, повышение уровня технологической кооперации сторон