В Минске продолжается строительство нового участка Зеленолужской линии метрополитена. Проходческий комплекс «Алеся» уже проложил 408 метров тоннеля в направлении от площади Бангалор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На станции «Парк Дружбы народов» уже сооружаются монолитные бетонные конструкции. На «Комаровской» почти завершены вынос подземных коммуникаций и организация объездов для транспорта. На «Переспе» также идут работы по перекладке инженерных сетей и подготовке объездных путей.

«Президентом Беларуси при открытии третьей линии поставлена задача об ускорении сроков, поэтому данная задача будет выполнена. Для этого ускоряется разработка проектной документации, приобретается второй тоннелепроходческий комплекс, который сразу будет введен в строй и позволит нам сократить время пуска станций третьей линии», - отметил директор Минского метрополитена Алексей Шилов.

В настоящее время Олеся проходит в среднем 250-300 метров в месяц, а в настоящее время пройдено 408 метров. Поэтому работа данного комплекса устойчива, чуть-чуть выше нормы, но это позволит нам еще чуть быстрее прорыть тоннель и далее переключиться на строительство четвертой линии.

Полномасштабное сооружение котлованов и строительство «Комаровской» и «Переспы» начнется после того, как «Алеся» завершит проходку одного из перегонных тоннелей. Новый участок метро с тремя станциями планируется открыть для пассажиров через 3-4 года.