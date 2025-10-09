ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.10.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ПРОХОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «АЛЕСЯ» ПРОЛОЖИЛ 408 МЕТРОВ ТОННЕЛЯ НОВОГО УЧАСТКА МЕТРО


10:06 10.10.2025

В Минске продолжается строительство нового участка Зеленолужской линии метрополитена. Проходческий комплекс «Алеся» уже проложил 408 метров тоннеля в направлении от площади Бангалор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На станции «Парк Дружбы народов» уже сооружаются монолитные бетонные конструкции. На «Комаровской» почти завершены вынос подземных коммуникаций и организация объездов для транспорта. На «Переспе» также идут работы по перекладке инженерных сетей и подготовке объездных путей.

«Президентом Беларуси при открытии третьей линии поставлена задача об ускорении сроков, поэтому данная задача будет выполнена. Для этого ускоряется разработка проектной документации, приобретается второй тоннелепроходческий комплекс, который сразу будет введен в строй и позволит нам сократить время пуска станций третьей линии», - отметил директор Минского метрополитена Алексей Шилов.

В настоящее время Олеся проходит в среднем 250-300 метров в месяц, а в настоящее время пройдено 408 метров. Поэтому работа данного комплекса устойчива, чуть-чуть выше нормы, но это позволит нам еще чуть быстрее прорыть тоннель и далее переключиться на строительство четвертой линии.

Полномасштабное сооружение котлованов и строительство «Комаровской» и «Переспы» начнется после того, как «Алеся» завершит проходку одного из перегонных тоннелей. Новый участок метро с тремя станциями планируется открыть для пассажиров через 3-4 года.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.10.2025
валюта курс
EUR 3.4907
USD 3.0027
RUB 3.6870
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4957 -0.0219
USD 3.0027 -0.0095
RUB 3.6870 +0.0005
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4750 3.4900
USD 2.9850 2.9950
RUB 3.6750 3.6790
подробнее

Конвертация в банках
на 10.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1620 1.1680
EUR/RUB 94.3000 94.9500
USD/RUB 81.0000 81.4000
подробнее