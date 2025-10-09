Экономика РБ

БЕЛАВИА ВОЗОБНОВЛЯЕТ ЧАРТЕРНУЮ ПРОГРАММУ ИЗ МОГИЛЕВА В ШАРМ-ЭЛЬ-ШЕЙХ

09:32 10.10.2025 Авиакомпания «Белавиа» возобновляет чартерную программу из Могилева в Шарм-эль-Шейх. Рейсы стартуют с 22 ноября и будут выполняться раз в 10-11 дней. Об этом сообщает Telegram-канал национального авиаперевозчика. Подробности – у туристического оператора «ИНТЕРСИТИ».