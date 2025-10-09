|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.10.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
БЕЛАВИА ВОЗОБНОВЛЯЕТ ЧАРТЕРНУЮ ПРОГРАММУ ИЗ МОГИЛЕВА В ШАРМ-ЭЛЬ-ШЕЙХ
09:32 10.10.2025
Авиакомпания «Белавиа» возобновляет чартерную программу из Могилева в Шарм-эль-Шейх. Рейсы стартуют с 22 ноября и будут выполняться раз в 10-11 дней. Об этом сообщает Telegram-канал национального авиаперевозчика.
Подробности – у туристического оператора «ИНТЕРСИТИ».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.10.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 09.10.2025
Курсы в банках
на 10.10.2025
Конвертация в банках
на 10.10.2025
Финансовая информация
в свободном доступе