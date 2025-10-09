ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА ГОРОДОВ-СПУТНИКОВ – ТРАНСПОРТНОЕ СООБЩЕНИЕ. КГК ПОДВЕЛ ИТОГИ «ГОРЯЧЕЙ» ЛИНИИ


09:22 10.10.2025

Более 60 сообщений поступило на «горячую» линию Комитета госконтроля по вопросам развития городов-спутников Минска (Дзержинск, Заславль, Логойск, Смолевичи, Фаниполь, Руденск), Бреста (Жабинка), Гродно (Скидель). Информация принималась по короткому номеру 191 и в чат-бот телеграм-канала КГК.

Как сообщает Telegram-канал КГК, основные нарекания граждан высказаны в отношении неудовлетворительной организации транспортного сообщения (автобусы, маршрутные такси) как внутри самих городов-спутников, так и с городом-центром. По этой тематике поступило около половины сообщений. Жители жаловались на недостаточное число маршрутов автобусов и маршрутных такси, в часы пик транспорт не может вместить всех желающих, по этой причине люди опаздывали на работу или учебу.

При этом больше всего жалоб на транспортное обслуживание поступило из Смолевич (18 сообщений) и Фаниполя (6).

Для жителей Фаниполя наиболее острым оказались вопросы своевременного включения системы отопления и осуществления благоустройства (в том числе содержания и ремонта тротуаров, дорог, парков) в городе.

В числе других сообщений – жалобы на отсутствие городской общественной бани в Дзержинске, неудовлетворительное водоснабжение в Логойске, отсутствие магазинов шаговой доступности в Смолевичах и Фаниполе. Также были обращения из города-спутника Бреста – Жабинки.

Поступившие сообщения направлены для рассмотрения и принятия мер в Минский и Брестский областные исполнительные комитеты. Все обращения остаются на контроле в КГК.
