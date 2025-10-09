|О компании
|10.10.2025
Экономика РБ
АССОЦИАЦИЯ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К ГЛОБАЛЬНОМУ ДОГОВОРУ ООН
09:18 10.10.2025
Ассоциация участников рынка ценных бумаг (АУРЦБ) официально присоединилась к Глобальному договору ООН (UN Global Compact) — крупнейшей в мире инициативы в области корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе АУРЦБ, присоединение к инициативе подтверждает готовность Ассоциации и её членов следовать десяти принципам Глобального договора в сферах прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и противодействия коррупции, а также содействовать достижению Целей устойчивого развития ООН через развитие финансового рынка.
«Для нас это не просто формальное членство, а стратегический шаг, отражающий наше видение будущего финансового рынка, — отметил Андрей Аухименя, Председатель Совета Директоров АУРЦБ. — Устойчивое развитие, прозрачность и ответственное ведение бизнеса перестали быть просто трендами — это новая реальность и основа долгосрочной стабильности. Мы намерены активно способствовать интеграции этих принципов в практику членов Ассоциации, разрабатывая соответствующие рекомендации и образовательные программы».
Справочно: Глобальный договор ООН — это добровольная инициатива для бизнеса, направленная на продвижение социальной ответственности и устойчивого развития. Объединяя тысячи компаний и организаций по всему миру, Глобальный договор стремится мобилизовать глобальное движение организаций-участников для достижения Целей устойчивого развития ООН.
