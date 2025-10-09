Минский тракторный завод намерен закупить 3D-сканер и оборудование для печати 3D-моделей из пластика. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил ведущий инженер-технолог отдела главного сварщика управления главного технолога ОАО «МТЗ» Андрей Жарко.

«В настоящее время подготовлены технические задания на закупку двух 3D-принтеров и одного 3D-сканера. 3D-принтеры приобретаются для выполнения прототипирования, изготовления макетов, мастер-моделей, вспомогательной технологической оснастки и иных деталей, узлов, получаемых методом 3D-печати пластиками по технологии FDM (моделирование методом наплавления). А 3D-сканер и специализированное программное обеспечение позволит создать цифровые копии существующих изделий для их последующей доработки, оптимизации, а также печати объекта на 3D-принтере», — пояснил Андрей Жарко.

Также в планах предприятия приобрести принтер с технологией ультрафиолетовой печати для нанесения маркировки на ручки фирменных топоров BELARUS. Благодаря указанной технологии изображение получается более качественным, насыщенным и износостойким.