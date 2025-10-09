|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.10.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ПО ИСКУ ПРОКУРОРА ГРОДНЕНСКОГО РАЙОНА ВЗЫСКАНО БОЛЕЕ BR19 ТЫС. В СЧЕТ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА ОТ ПАДЕЖА КРС
14:17 09.10.2025
Прокуратура Гродненского района предъявила в суд исковое заявление в интересах сельскохозяйственной организации о взыскании с виновного лица ущерба, причиненного падежом купного рогатого скота.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Службе информации прокуратуры Гродненской области, установлено, что бригадир одной из молочно-товарных ферм с января по ноябрь 2024 года с целью сокрытия падежа крупного рогатого скота внесла заведомо ложные сведения и записи в официальные документы в бухгалтерию для использования при отражении финансово-хозяйственной деятельности сельхозпредприятия, чем совершила служебный подлог.
Производство по уголовному делу в отношении должностного лица прекращено по нереабилитирующим основаниям – в связи с применением акта амнистии.
Справочно. Согласно ст.400 Трудового кодекса Республики Беларусь работник может быть привлечен к материальной ответственности при одновременном наличии следующих условий: ущерба, причиненного нанимателю при исполнении трудовых обязанностей противоправности поведения (действия или бездействия) работника; прямой причинной связи между противоправным поведением работника и возникшим у нанимателя ущербом; вины работника в причинении ущерба.
В силу ст.402 Трудового кодекса Республики Беларусь работники, как правило, несут полную материальную ответственность за ущерб, причиненный по их вине нанимателю
В судебном заседании ответчик исковые требования признала.
Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены, с бригадира молочно-товарной фермы в пользу предприятия взыскано более 19 тыс. рублей.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 09.10.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 09.10.2025
Курсы в банках
на 09.10.2025
Конвертация в банках
на 09.10.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте