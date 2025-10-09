ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


ПО ИСКУ ПРОКУРОРА ГРОДНЕНСКОГО РАЙОНА ВЗЫСКАНО БОЛЕЕ BR19 ТЫС. В СЧЕТ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА ОТ ПАДЕЖА КРС


14:17 09.10.2025

Прокуратура Гродненского района предъявила в суд исковое заявление в интересах сельскохозяйственной организации о взыскании с виновного лица ущерба, причиненного падежом купного рогатого скота.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Службе информации прокуратуры Гродненской области, установлено, что бригадир одной из молочно-товарных ферм с января по ноябрь 2024 года с целью сокрытия падежа крупного рогатого скота внесла заведомо ложные сведения и записи в официальные документы в бухгалтерию для использования при отражении финансово-хозяйственной деятельности сельхозпредприятия, чем совершила служебный подлог.

Производство по уголовному делу в отношении должностного лица прекращено по нереабилитирующим основаниям – в связи с применением акта амнистии.

Справочно. Согласно ст.400 Трудового кодекса Республики Беларусь работник может быть привлечен к материальной ответственности при одновременном наличии следующих условий: ущерба, причиненного нанимателю при исполнении трудовых обязанностей противоправности поведения (действия или бездействия) работника; прямой причинной связи между противоправным поведением работника и возникшим у нанимателя ущербом; вины работника в причинении ущерба.

В силу ст.402 Трудового кодекса Республики Беларусь работники, как правило, несут полную материальную ответственность за ущерб, причиненный по их вине нанимателю

В судебном заседании ответчик исковые требования признала.

Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены, с бригадира молочно-товарной фермы в пользу предприятия взыскано более 19 тыс. рублей.
