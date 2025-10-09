|О компании
|09.10.2025
Экономика РБ
РОГАЧЕВСКОМ РАЙОНЕ КГК ВЫЯВИЛ НЕПРИНЯТИЕ МЕР ПО СОХРАННОСТИ УРОЖАЯ
13:14 09.10.2025
Комитетом госконтроля Гомельской области установлены факты запоздалой уборки более 80 га озимых ржи и тритикале одним из хозяйств Рогачевского района. Поводом для проведения мониторинга стало анонимное обращение гражданина, сообщает Telegram-канал КГК.
Фактически уборка в хозяйстве велась 22 сентября, хотя по оперативной отчетности она была завершена еще 1 сентября. Это привело к искажению сведений о завершении зерноуборки в районе и области в целом.
Кроме того, на зернотоке хозяйства госконтролеры обнаружили более 400 тонн зерна овса и озимой ржи, которое долгое время хранилось без укрытия на открытой площадке. Местами зерно было переувлажнено и начало портиться. Меры по его вывозке для доработки руководством сельхозорганизации не принимались.
По требованию областного КГК переувлажненное зерно было перевезено в другие хозяйства и доработано.
На территории зернотока также было выявлено захоронение около 0,5 т ранее испорченного зерна.
Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Причиненный хозяйству материальный ущерб предъявлен им к возмещению.
