09.10.2025   
Экономика РБ


РОГАЧЕВСКОМ РАЙОНЕ КГК ВЫЯВИЛ НЕПРИНЯТИЕ МЕР ПО СОХРАННОСТИ УРОЖАЯ


13:14 09.10.2025

Комитетом госконтроля Гомельской области установлены факты запоздалой уборки более 80 га озимых ржи и тритикале одним из хозяйств Рогачевского района. Поводом для проведения мониторинга стало анонимное обращение гражданина, сообщает Telegram-канал КГК.

Фактически уборка в хозяйстве велась 22 сентября, хотя по оперативной отчетности она была завершена еще 1 сентября. Это привело к искажению сведений о завершении зерноуборки в районе и области в целом.

Кроме того, на зернотоке хозяйства госконтролеры обнаружили более 400 тонн зерна овса и озимой ржи, которое долгое время хранилось без укрытия на открытой площадке. Местами зерно было переувлажнено и начало портиться. Меры по его вывозке для доработки руководством сельхозорганизации не принимались.

По требованию областного КГК переувлажненное зерно было перевезено в другие хозяйства и доработано.

На территории зернотока также было выявлено захоронение около 0,5 т ранее испорченного зерна.

Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Причиненный хозяйству материальный ущерб предъявлен им к возмещению.
