Стоимость перемещаемой через белорусско-латвийскую границу парфюмерии литовский перевозчик занизили почти в девять раз.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, тем самым он предпринял попытку не доплатить в бюджет ЕАЭС таможенные платежи в размере 100 тыс. бел. рублей.

Принадлежащее перевозчику транспортное средство VOLVO со сборным грузом, среди которого и находилась парфюмерия, следовало в Беларусь через пункт пропуска «Григоровщина».

При досмотре товара витебские таможенники обнаружили сокрытые от таможенного контроля документы на партию парфюмерии. Оказалось, что в представленных к оформлению ее стоимость составляла почти 15 тыс. долларов США, а в реальных - 133 тыс. долларов США.

За предоставление недостоверных сведений о перемещаемом товаре Витебской таможней в отношении литовского перевозчика начат административный процесс по ч.3 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь.

Теперь ему придется уплатить штраф в размере до 30 % от стоимости предмета административного правонарушения и таможенные платежи в полном объеме.