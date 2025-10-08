|О компании
|09.10.2025
Экономика РБ
ЛИТОВСКИЙ ПЕРЕВОЗЧИК ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ ГРАНИЦЫ ЗАНИЗИЛ СТОИМОСТЬ ТОВАРОВ ПОЧТИ В ДЕВЯТЬ РАЗ
12:30 09.10.2025
Стоимость перемещаемой через белорусско-латвийскую границу парфюмерии литовский перевозчик занизили почти в девять раз.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, тем самым он предпринял попытку не доплатить в бюджет ЕАЭС таможенные платежи в размере 100 тыс. бел. рублей.
Принадлежащее перевозчику транспортное средство VOLVO со сборным грузом, среди которого и находилась парфюмерия, следовало в Беларусь через пункт пропуска «Григоровщина».
При досмотре товара витебские таможенники обнаружили сокрытые от таможенного контроля документы на партию парфюмерии. Оказалось, что в представленных к оформлению ее стоимость составляла почти 15 тыс. долларов США, а в реальных - 133 тыс. долларов США.
За предоставление недостоверных сведений о перемещаемом товаре Витебской таможней в отношении литовского перевозчика начат административный процесс по ч.3 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь.
Теперь ему придется уплатить штраф в размере до 30 % от стоимости предмета административного правонарушения и таможенные платежи в полном объеме.
