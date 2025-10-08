|О компании
|09.10.2025
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 6,6%
12:21 09.10.2025
Розничный товарооборот в Брестской области в январе-августе 2025 г. составил 7 996 млн. рублей, или 106,6% в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2024 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 92,8% розничного товарооборота области, в январе-августе 2025 г. составил 7 417,1 млн. рублей, или 107,4% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
В январе-августе 2025 г. оптовый товарооборот составил 5 006,1 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 91,6% к уровню января-августа 2024 г.
Товарооборот общественного питания в январе-августе 2025 г. составил 493,2 млн. рублей, или 107,5 % в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2024 г.
