Розничный товарооборот в Брестской области в январе-августе 2025 г. составил 7 996 млн. рублей, или 106,6% в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2024 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 92,8% розничного товарооборота области, в январе-августе 2025 г. составил 7 417,1 млн. рублей, или 107,4% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

В январе-августе 2025 г. оптовый товарооборот составил 5 006,1 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 91,6% к уровню января-августа 2024 г.

Товарооборот общественного питания в январе-августе 2025 г. составил 493,2 млн. рублей, или 107,5 % в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2024 г.