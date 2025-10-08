Закон «Об урегулировании неплатежеспособности» упростил и ускорил вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества. Об этом сообщила 8 октября 2025 г. заместитель Директора Департамента по санации и банкротству Мария Покало на тематической сессии международной научно-практической конференции «Урегулирование неплатежеспособности: тенденции и перспективы», сообщает пресс-служба Минэкономики.

Мария Покало отметила, что разработка и внедрение норм Закона стали результатом масштабной межведомственной работы, объединившей усилия Минэкономики, Верховного суда, госорганов, депутатского корпуса, представителей делового сообщества и банковской сферы.

Особое внимание в выступлении было уделено механизму реализации имущества проблемных предприятий через электронные торги, который уже доказал свою эффективность.

«Сегодня продажей имущества занимается 17 электронных торговых площадок. Они интегрированы с Единым государственным реестром сведений о банкротстве.

Как результат, по итогам первого полугодия 72% имущества должников реализовано именно через электронные торги, что способствовало росту удовлетворения требований кредиторов.

Еще одно значимое достижение – сокращение среднего срока ликвидационного производства в пределах 9 месяцев. Причем в некоторых регионах он еще ниже. Например, в Гомельской области последние два года этот показатель составляет порядка 5–6 месяцев. Это наглядный результат эффективного применения законодательства об урегулировании неплатежеспособности», – резюмировала представитель Минэкономики