|09.10.2025
Экономика РБ
МИНЭКОНОМИКИ: ЗАКОН «ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ» ДЕМОНСТРИРУЕТ СВОЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
11:37 09.10.2025
Закон «Об урегулировании неплатежеспособности» упростил и ускорил вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества. Об этом сообщила 8 октября 2025 г. заместитель Директора Департамента по санации и банкротству Мария Покало на тематической сессии международной научно-практической конференции «Урегулирование неплатежеспособности: тенденции и перспективы», сообщает пресс-служба Минэкономики.
Мария Покало отметила, что разработка и внедрение норм Закона стали результатом масштабной межведомственной работы, объединившей усилия Минэкономики, Верховного суда, госорганов, депутатского корпуса, представителей делового сообщества и банковской сферы.
Особое внимание в выступлении было уделено механизму реализации имущества проблемных предприятий через электронные торги, который уже доказал свою эффективность.
«Сегодня продажей имущества занимается 17 электронных торговых площадок. Они интегрированы с Единым государственным реестром сведений о банкротстве.
Как результат, по итогам первого полугодия 72% имущества должников реализовано именно через электронные торги, что способствовало росту удовлетворения требований кредиторов.
Еще одно значимое достижение – сокращение среднего срока ликвидационного производства в пределах 9 месяцев. Причем в некоторых регионах он еще ниже. Например, в Гомельской области последние два года этот показатель составляет порядка 5–6 месяцев. Это наглядный результат эффективного применения законодательства об урегулировании неплатежеспособности», – резюмировала представитель Минэкономики
