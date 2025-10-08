|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.10.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
А1 И МТС НЕ БУДУТ ПОВЫШАТЬ ТАРИФЫ НА МОБИЛЬНУЮ СВЯЗЬ ДО КОНЦА ГОДА
11:20 09.10.2025
А1 и МТС не будут повышать тарифы на мобильную связь до конца года. Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) продлило соглашения с организациями, сообщает Telegram-канал ведомства.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 09.10.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 08.10.2025
Курсы в банках
на 09.10.2025
Конвертация в банках
на 09.10.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте