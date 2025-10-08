Экономика РБ

А1 И МТС НЕ БУДУТ ПОВЫШАТЬ ТАРИФЫ НА МОБИЛЬНУЮ СВЯЗЬ ДО КОНЦА ГОДА

11:20 09.10.2025 А1 и МТС не будут повышать тарифы на мобильную связь до конца года. Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) продлило соглашения с организациями, сообщает Telegram-канал ведомства.