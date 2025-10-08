В гимназии Nº 1 города Островца состоялось торжественное открытие второго в городе «атомкласса» проекта «Школа «Росатома» при поддержке АО «Росатом Сервис».

В мероприятии приняли участие генеральный директор АО «Росатом Сервис» Евгений Сальков, генеральный директор РУП «Белорусская атомная элекстростанция» Сергей Бобович, президент благотворительного фонда «Новые возможности» и куратор проекта «Школа Росатома» Оксана Малафеева и другие.

Как сообщает пресс-служба АО «Росатом Сервис», новое пространство «атомкласса» обеспечено современным оборудованием для развития школьников в области физики и математики, включая лабораторные комплексы, интерактивные зоны для презентаций и компьютерную технику. Комфортная среда с мобильной мебелью, мультимедийными экранами и ярким дизайном поможет раскрыть творческий потенциал и коммуникационные навыки детей.

«Я рад, что крупнейший проект российско-белорусского сотрудничества – проект сооружения Белорусской атомной станции – продолжается образовательными проектами. В новом «атомклассе» для детей и педагогов создана атмосфера, в которой комфортно учиться и учить. Я верю, что имея перед глазами образ Белорусской атомной электростанции, многие из ребят найдут себя в инженерных профессиях. Активное участие в жизни «атомкласса» позволит школьникам наметить себе интересный карьерный путь и далее получать высшее инженерное образование в лучших белорусских и российских вузах – на благо своей стране», – отметил Евгений Сальков.

После открытия в гимназии Nº 1 почетные гости переместились в обновленный после реновации «атомкласс» СОШ Nº 3 города Островца. Ученики провели яркие мастер-классы с научными экспериментами, поделились своими достижениями, а также рассказали, как самые современные условия помогают осваивать сложные темы.

«Для проекта «Школа Росатома» большая честь находиться на белорусской земле – в прекрасном городе Островце, где открылся уже второй «атомкласс» нашей сети. Особенно символично, что это происходит в год 80-летия атомной промышленности. «Атомкласс» – это не только стены и новейшее оборудование. Это люди – учащиеся и педагоги, перед которыми открываются новые возможности в изучении различных видов наук. Это место, где можно мечтать, творить и реализовывать самые смелые проекты и идеи!», – сказала советник Департамента по взаимодействию с регионами госкорпорации «Росатом», руководитель проекта «Школа Росатома» Наталья Шурочкова.

Справка:

Проект «Школа Росатома» – это масштабная инициатива госкорпорации «Росатом» по развитию систем образования в городах присутствия предприятий атомной промышленности. Проект реализуется с 2011 года, и сейчас в нем участвует две зарубежные страны, 31 город РФ, 550 детских садов, более 350 школ, в которых обучается свыше 200 тыс. учеников.

Программа «Атомклассы» – инициатива госкорпорации «Росатом», которая реализуется с 2011 года в рамках проекта «Школа Росатома». Программа на сегодняшний день поддерживается и реализуется более чем 100 школами. Основной ее замысел в поддержке и развитии естественнонаучного и математического образования в школе за счет создания современных условий для реализации программ углубленного изучения математики, физики, химии, биологии и информатики, поддержки проектной и исследовательской деятельности учащихся, привития учащимся образовательном процессе ценностей госкорпорации «Росатом»: эффективность, командность, уважительность, ответственность за результат, стремление быть на шаг впереди.

Итогами деятельности в Сети «атомклассов» для школьников становятся победы на всероссийских предметных олимпиадах, поступление в ведущие технические вузы страны, участие в ежегодном рейтинге школ-участниц Сети «атомклассов», по итогам которого школы получают возможность направить в МДЦ «Артек» или ВДЦ «Орленок» учащихся на специализированную программу «Наш класс – Атомкласс!».

АО «Росатом Сервис» (входит в Электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом») оказывает сервисные услуги энергетическим объектам в различных отраслях энергетики. Компания присутствует практически во всех странах с действующими АЭС с ВВЭР за рубежом. География проектов АО «Росатом Сервис» охватывает более 15 стран по всему миру, от Европы до Азии. Референции АО «Росатом Сервис» включают комплексные проекты по продлению срока эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту, поставке оборудования и ЗИП, ядерной инфраструктуре, консультационные услуги и обучение. С 2022 года компания активно развивает направления возобновляемой энергетики – малую гидроэнергетику, биогазовые реакторы, свалочный газ. В качестве приоритетной реализуется модель BOOТ («строим-владеем-эксплуатируем-продаём»). Референции АО «Росатом Сервис» в секторе ВИЭ включают проектирование каскада гидроэлектростанций в Болгарии, ГЭС для изолированного энергопотребителя в Кыргызстане и поставку оборудования для Сегозерской ГЭС в Карелии. В ближайшей перспективе компания также планирует занять позицию ключевого участника бизнеса в строительстве биореакторов большой мощности, реализуя стратегию развития госкорпорации «Росатом» с использованием «зеленой энергии». В рамках направления «Робототехника» компания предлагает услуги по конструированию и изготовлению роботизированных комплексов и иного нестандартного оборудования для предприятий атомной отрасли и за ее пределами. rosatom-service.ru