В Минской области – важная пора заготовки кормов. Аграрии центрального региона планируют получить около 4 миллионов тонн зеленой массы, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

В хозяйстве «Озерицкий-Агро» в Смолевичском районе сейчас заготавливают кукурузу на силос с полей в две тысячи гектаров. Это полторы тысячи тонн сочного урожая. Влажность янтарных початков – не более 68%. Это хороший показатель для заготовки качественного продукта, который станет основой рациона сельскохозяйственных животных.

«Спелость кукурузы теперь оптимальная наступила, и мы усиленно занимаемся заготовкой ее на силос. Зерно заложилось хорошее, сформировалось. Початок, уже вот кочерыга, она покраснела, выполнена, все готово для уборки. Отводится на траншею, на ферму «Задомля», где происходит укладка, разравнивание и трамбовка последующая для формирования качественного корма», - заместитель директора ОАО «Озерицкий-Агро» Владимир Лапытько

Скоро достигнут восковой спелости и кукурузные зерна в початках. Сейчас влажность высокая, поэтому уборка начнется позже. В «Озерицком-Агро» планируют получить 500 тонн зерна кукурузы.