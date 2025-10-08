Группа компаний Megatop разработала аромат Беларуси с поэтичным названием «Натхненне». В магазинах обувного бренда открылись сенсорные инсталляции, а первые покупатели получили флаконы с парфюмом в подарок.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, аромат «Натхненне» создан командой Megatop вместе с белорусским парфюмером Владом Рекуновым. Сложная парфюмерная композиция включает в себя нотки свежескошенной травы, росы и полевых цветов.

«Вдохнуть» душу родной природы можно во всех 79 магазинах Megatop. В них установили сенсорные инсталляции, которые призваны передать глубокий эмоциональный опыт и чувство связи с родной землей. Магазины общаются с посетителями на языке двух самых древних чувств – обоняния и слуха.

Кроме того, для «MEGAмагии», как назвали проект, минский композитор Алексей Благодао создал трехчасовый музыкальный сет со звуками природы, которые записал в лесах и лугах Беларуси. Благодаря эффекту квадрозвучания возникает ощущение, что ты находишься внутри леса.

«Основные элементы микса включают белорусские народные мелодии, интерпретированные в современном ключе; звуки природы, записанные на просторах Беларуси – журчание рек, шум леса, пение птиц; а также акустические вкрапления народных песнопений и отрывков из произведений белорусских поэтов. Это музыка, которая позволяет слушателям погрузиться в атмосферу и забыть о суете вокруг», – поясняет композитор.

Во флагманских магазинах аромат дарили. Первые 30 покупателей любой пары обуви 5 октября получили эксклюзивный мини-флакон в качестве приятного бонуса.

Аромат Беларуси могут запустить в массовое производство. Для этого пост о нем должен собрать более 5000 комментариев в соцсетях.

«Мы мечтаем, чтобы наши магазины перестали быть просто точками продаж, – объясняют в группе компаний Megatop. – Искренне хотим, чтобы они стали местами силы. Местами, куда можно прийти, чтобы выдохнуть, перезагрузиться, почувствовать связь с собой и своей культурой. Аромат и музыка – это наши инструменты создания уникального пространства для исцеления и вдохновения людей».

Ранее Megatop опубликовал рецепт будущего торта-легенды, такого как «Прага», «Киевский» или «Ленинградский», но с белорусскими вкусами. В состав вошли бисквит, отвары местных трав и ягодные пюре. Всем желающим предложили стать соавторами кулинарного шедевра и получить годовой запас обуви в подарок.