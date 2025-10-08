Экономика РБ

ВРП БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ ВЫРОС НА 1,5%

09:15 09.10.2025 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Брестской области за январь-август 2025 г. Объем ВРП в текущих ценах составил 20 692,4 млн. рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП вырос на 1,5% к уровню января-августа 2024 г.