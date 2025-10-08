|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.10.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
КГК ПРОВЕРИЛ ОРГАНИЗАЦИЮ, УПОЛНОМОЧЕННУЮ КОНТРОЛИРОВАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
09:14 09.10.2025
КГК проверил организацию, уполномоченную контролировать размещение наружной рекламы, сообщает пресс-служба ведомства.
Комитетом госконтроля Гомельской области установлено, что при расчете платежей за размещение наружной рекламы уполномоченной организацией необоснованно применялся понижающий коэффициент, предусмотренный для рекламы белорусских товаров, при том, что рекламируемая продукция не была связана с отечественными производителями (реклама секонд-хендов, автохаусов и т.п.).
В результате бюджетом было недополучено более 150 тыс. рублей.
Также выявлены факты:
неоказания рекламораспространителям платных услуг по обследованию их рекламных конструкций в общей сумме более 11 тыс. рублей (в отдельных случаях деньги платились, а обследований не было);
завышения стоимости услуг по административным процедурам из-за двойного включения в их стоимость оплаты труда администрации (необоснованные затраты за получение разрешения на размещение наружной рекламы составили более 110 тыс. рублей).
Виновные привлечены к дисциплинарной ответственности, материалы проверки переданы в правоохранительные органы для правовой оценки.
В целях профилактики правонарушений в деятельности аналогичных организаций информированы местные органы власти.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 09.10.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 08.10.2025
Курсы в банках
на 09.10.2025
Конвертация в банках
на 09.10.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте