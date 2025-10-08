КГК проверил организацию, уполномоченную контролировать размещение наружной рекламы, сообщает пресс-служба ведомства.

Комитетом госконтроля Гомельской области установлено, что при расчете платежей за размещение наружной рекламы уполномоченной организацией необоснованно применялся понижающий коэффициент, предусмотренный для рекламы белорусских товаров, при том, что рекламируемая продукция не была связана с отечественными производителями (реклама секонд-хендов, автохаусов и т.п.).

В результате бюджетом было недополучено более 150 тыс. рублей.

Также выявлены факты:

неоказания рекламораспространителям платных услуг по обследованию их рекламных конструкций в общей сумме более 11 тыс. рублей (в отдельных случаях деньги платились, а обследований не было);

завышения стоимости услуг по административным процедурам из-за двойного включения в их стоимость оплаты труда администрации (необоснованные затраты за получение разрешения на размещение наружной рекламы составили более 110 тыс. рублей).

Виновные привлечены к дисциплинарной ответственности, материалы проверки переданы в правоохранительные органы для правовой оценки.

В целях профилактики правонарушений в деятельности аналогичных организаций информированы местные органы власти.