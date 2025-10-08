В январе-августе 2025 г. в Брестской области в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих составило 5,7 млрд. рублей ли в сопоставимых ценах 99,9% к уровню января-августа 2024 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 5,1 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 101,1% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 236,4 тыс. тонн, что на 0,9% больше, чем в январе-августе 2024 г., молока – 1 698,3 тыс. тонн (на 6,7% больше), яиц получено 456,5 млн. штук (на 4,2% больше). На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,2% объема производства скота и птицы (в живом весе), молока – 98,3%, яиц – 83,7%.

На 1 сентября 2025 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 852,6 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 301,5 тыс. голов. Численность свиней составила 338,1 тыс. голов.

На 1 сентября 2025 г. в сельскохозяйственных организациях зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) скошены с 98,4% площадей, подлежащих уборке (на 1 сентября 2024 г. – 99,2%). Всего намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 1 503,2 тыс. тонн при средней урожайности 44,9 центнера с одного гектара убранной площади (на 1 сентября 2024 г. – 37,4 центнера).

В области продолжаются работы по заготовке кормов. На 1 сентября 2025 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 1 801,2 тыс. тонн кормовых единиц, из них кормов из трав – 825,7 тыс. тонн. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 21,8 центнера кормовых единиц, кормов из трав – 12,9 центнера.