ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.10.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОИЗВЕЛИ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ НА BR5,7 МЛРД.


17:14 08.10.2025

В январе-августе 2025 г. в Брестской области в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих составило 5,7 млрд. рублей ли в сопоставимых ценах 99,9% к уровню января-августа 2024 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 5,1 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 101,1% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 236,4 тыс. тонн, что на 0,9% больше, чем в январе-августе 2024 г., молока – 1 698,3 тыс. тонн (на 6,7% больше), яиц получено 456,5 млн. штук (на 4,2% больше). На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,2% объема производства скота и птицы (в живом весе), молока – 98,3%, яиц – 83,7%.

На 1 сентября 2025 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 852,6 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 301,5 тыс. голов. Численность свиней составила 338,1 тыс. голов.

На 1 сентября 2025 г. в сельскохозяйственных организациях зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) скошены с 98,4% площадей, подлежащих уборке (на 1 сентября 2024 г. – 99,2%). Всего намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 1 503,2 тыс. тонн при средней урожайности 44,9 центнера с одного гектара убранной площади (на 1 сентября 2024 г. – 37,4 центнера).

В области продолжаются работы по заготовке кормов. На 1 сентября 2025 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 1 801,2 тыс. тонн кормовых единиц, из них кормов из трав – 825,7 тыс. тонн. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 21,8 центнера кормовых единиц, кормов из трав – 12,9 центнера.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.10.2025
валюта курс
EUR 3.4975
USD 3.0122
RUB 3.6865
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5176 -0
USD 3.0122 -0.0061
RUB 3.6865 -0.0001
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5000 3.5100
USD 2.9980 3.0080
RUB 3.6700 3.6790
подробнее

Конвертация в банках
на 08.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1640 1.1695
EUR/RUB 95.0000 95.7000
USD/RUB 81.3100 81.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте