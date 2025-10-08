ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


В I ЭТАПЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ПОЧТИ 29 ТЫС. УЧЕНИКОВ


16:33 08.10.2025

В I этапе республиканской олимпиады по финансовой грамотности приняли участие 28 970 учеников из 2 354 белорусских школ. Об этом сообщает Telegram-канала Минобразования.

Средний балл участников - 57,9. Максимальные 100 баллов набрали 38 человек

II и III этапы пройдут уже скоро - 17 октября и 21 ноября

Заключительный этап олимпиады состоится в Минске в Национальном банке 12 декабря 2025 года
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.10.2025
валюта курс
EUR 3.4975
USD 3.0122
RUB 3.6865
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5176 -0
USD 3.0122 -0.0061
RUB 3.6865 -0.0001
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5000 3.5100
USD 2.9980 3.0080
RUB 3.6700 3.6790
подробнее

Конвертация в банках
на 08.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1640 1.1695
EUR/RUB 95.0000 95.7000
USD/RUB 81.3100 81.9000
подробнее
