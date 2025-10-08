Экономика РБ

В I ЭТАПЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ПОЧТИ 29 ТЫС. УЧЕНИКОВ

16:33 08.10.2025 В I этапе республиканской олимпиады по финансовой грамотности приняли участие 28 970 учеников из 2 354 белорусских школ. Об этом сообщает Telegram-канала Минобразования. Средний балл участников - 57,9. Максимальные 100 баллов набрали 38 человек II и III этапы пройдут уже скоро - 17 октября и 21 ноября Заключительный этап олимпиады состоится в Минске в Национальном банке 12 декабря 2025 года