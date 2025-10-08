Как будут работать платные парковки в Минске по новым правилам, рассказал на пресс-конференции в Национальном пресс-центре генеральный директор ГО “Гаражи, автостоянки и парковки” Андрей Зырянов, сообщает корреспондент Soyuz.by.

Александр Лукашенко 27 мая подписал указ №218, которым вносятся изменения в указ от 3 октября 2006 года №589 “Об упорядочении работы автомобильных стоянок и парковок”. “Три месяца было дано на то, чтобы он вступил в силу и все необходимые документы были подготовлены. 28 августа он начал свою работу. В этом указе были определены основные направления работы автомобильных стоянок и автомобильных парковок. В развитие этого указа подготовлено постановление Совета Министров №488 от 9 сентября. Сейчас этот документ полностью актуализирован. Эти документы позволят нам организовать работу платных автомобильных парковок, и в том числе автомобильных стоянок, по-новому”, - сказал Андрей Зырянов.

Так, среди основных изменений: порядок работы автомобильных стоянок и автомобильных парковок определяется правилами организации строительства и эксплуатации, определенными Советом Министров. Также появились новые термины и полномочия, в основном у местных органов власти. Кроме того, в случае фиксации невнесения или внесения не в полном объеме, а также несвоевременного внесения платы за парковку это является основанием для взимания с пользователя платной автомобильной парковки дополнительной платы.

Спикер отметил, что в развитие этих документов готовится проект решения Минского городского исполнительного комитета. “Он подготовлен и находится на стадии согласования. В ближайшее время он будет утвержден. По этому постановлению местные органы власти определяют, какие государственные учреждения будут являться оператором, время бесплатного нахождения, места размещения платных автомобильных парковок, размер платы за них, размер дополнительной платы в случае невнесения платы за парковку или внесения не в полном размере”, - пояснил генеральный директор.

Он выразил мнение о том, что в Минске проблема стоянок и парковок наиболее актуальна. “Мы постарались максимально быстро подготовить это решение, чтобы город мог начинать работу в этом направлении. В соответствии с проектом решения определено, что государственное учреждение “Парковки столицы” - оператор автомобильных парковок на территории Минска. Планируется, что время бесплатного нахождения транспортного средства на платной автомобильной парковке составит 15 минут (и на открытой, и на закрытой). Определены места размещения платных автомобильных парковок и размер платы за них, а также размер платы в случае невнесения платы за нее - предлагается одна базовая величина”, - акцентировал генеральный директор.

Кроме того, он рассказал о местах размещения платных парковок. Так, определены три зоны. Зона 1 (красная зона) - самый центр: Верхний город, Троицкое предместье, Замковая улица. Самые востребованные парковки будут в самой дорогой зоне. Желтая зона (зона 2) - граница первого транспортного кольца. В границах второго транспортного кольца - зона 3 (зеленая зона). Отличаться они будут тарифами. “Это элементы управления транспортным спросом. Конечно, мы хотим максимально защитить эти зоны от наплыва транспортных средств”, - подчеркнул Андрей Зырянов.

Также он поделился информацией о стоимости платных парковок. “Верхний город - Br7 въезд в первый час и Br3 повторный. Троицкое предместье и Замковая - Br2 в час. В желтой зоне час нахождения также будет Br2 с 8.00 до 20.00. С 20.00 и до 8.00 нахождение там будет бесплатным. В зеленой зоне - Br1 в час. Нахождение после 20.00 будет также бесплатным. Основная задача - максимально эффективно использовать существующие парковочные места там, где они наиболее востребованы. Суммы немаленькие. Если ежедневно оплачивать парковку, это будет накладно. Но это и сделано для того, чтобы этим парковочным местом за 8 часов воспользовался не один автомобилист, а как минимум 8 по часу”, - обратил внимание Андрей Зырянов.