Экономика РБ


ГОСКОМВОЕНПРОМ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ НА ПЕТЕРБУРГСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ГАЗОВОМ ФОРУМЕ


13:01 08.10.2025

С 7 по 10 октября 2025 года в Санкт-Петербурге в рамках XIV Петербургского международного газового форума проходит XXVIII Международная специализированная выставка газовой промышленности и технических средств для газового хозяйства. Это ключевое событие для мирового газового сообщества. Госкомвоенпром в работе форума представляют ОАО "Минский завод колесных тягачей" и ОАО "Пеленг".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госкомвоенпрома, на открытой выставочной площади Петербургского международного газового форума представлена колтюбинговая установка на шасси МЗКТ-830001 с грузоподъемностью до 51 тонны.

ОАО «Пеленг» представляет лазерные детекторы метана, созданные по заказу ПАО "Газпром". Они предназначены для обследования линейных и площадных объектов газопроводов, фиксируя утечки газа с высоты до 150 м при скорости до 150 км/ч и ширине захвата до 40 м. Оборудование можно устанавливать не только на вертолеты, но и на беспилотники.

В первый день работы форума генеральный директор ОАО "МЗКТ" Алексей Римашевский провел серию рабочих встреч. Ключевыми стали переговоры с АО "Галичский автокрановый завод", в ходе которых стороны обсудили дальнейшее развитие проекта по поставке 100-тонного крана на базе шасси МЗКТ-740004-010 для ПАО "Газпром". Также прошли встречи с другими многолетними партнерами и потенциальными заказчиками, где рассматривались вопросы расширения сотрудничества и новые совместные проекты.

Генеральный директор ОАО "Пеленг" Павел Поздняков в рамках отраслевых диалогов, стартовавших в зоне «Газпром — территория технологического лидерства», представил систему лазерного детектирования метана, созданную для ПАО "Газпром".

Инициированные Департаментом ПАО "Газпром" отраслевые диалоги помогают участникам обмениваться лучшими практиками, обсуждать внедрение технологий и налаживать новые деловые связи.

Участие в форуме – это демонстрация высокого потенциала и экспортных возможностей предприятий Госкомвоенпрома на международной арене.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.10.2025
валюта курс
EUR 3.5211
USD 3.0183
RUB 3.6866
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5176 -0
USD 3.0122 -0.0061
RUB 3.6865 -0.0001
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5000 3.5100
USD 2.9980 3.0080
RUB 3.6700 3.6790
подробнее

Конвертация в банках
на 08.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1640 1.1695
EUR/RUB 95.0000 95.7000
USD/RUB 81.3100 81.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
