С 7 по 10 октября 2025 года в Санкт-Петербурге в рамках XIV Петербургского международного газового форума проходит XXVIII Международная специализированная выставка газовой промышленности и технических средств для газового хозяйства. Это ключевое событие для мирового газового сообщества. Госкомвоенпром в работе форума представляют ОАО "Минский завод колесных тягачей" и ОАО "Пеленг".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госкомвоенпрома, на открытой выставочной площади Петербургского международного газового форума представлена колтюбинговая установка на шасси МЗКТ-830001 с грузоподъемностью до 51 тонны.

ОАО «Пеленг» представляет лазерные детекторы метана, созданные по заказу ПАО "Газпром". Они предназначены для обследования линейных и площадных объектов газопроводов, фиксируя утечки газа с высоты до 150 м при скорости до 150 км/ч и ширине захвата до 40 м. Оборудование можно устанавливать не только на вертолеты, но и на беспилотники.

В первый день работы форума генеральный директор ОАО "МЗКТ" Алексей Римашевский провел серию рабочих встреч. Ключевыми стали переговоры с АО "Галичский автокрановый завод", в ходе которых стороны обсудили дальнейшее развитие проекта по поставке 100-тонного крана на базе шасси МЗКТ-740004-010 для ПАО "Газпром". Также прошли встречи с другими многолетними партнерами и потенциальными заказчиками, где рассматривались вопросы расширения сотрудничества и новые совместные проекты.

Генеральный директор ОАО "Пеленг" Павел Поздняков в рамках отраслевых диалогов, стартовавших в зоне «Газпром — территория технологического лидерства», представил систему лазерного детектирования метана, созданную для ПАО "Газпром".

Инициированные Департаментом ПАО "Газпром" отраслевые диалоги помогают участникам обмениваться лучшими практиками, обсуждать внедрение технологий и налаживать новые деловые связи.

Участие в форуме – это демонстрация высокого потенциала и экспортных возможностей предприятий Госкомвоенпрома на международной арене.