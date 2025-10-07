|О компании
|08.10.2025
Экономика РБ
В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ 2025 ГОДА В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЕНО 2,9 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР
12:27 08.10.2025
в Брестской области организациями всех форм собственности построено 2,9 тыс. новых квартир.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 330,3 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 159,8 тыс. квадратных метров общей площади, или 48,4% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 115,2 тыс. квадратных метров.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 110,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 33,5% от общего ввода по области.
