в Брестской области организациями всех форм собственности построено 2,9 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 330,3 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 159,8 тыс. квадратных метров общей площади, или 48,4% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 115,2 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 110,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 33,5% от общего ввода по области.