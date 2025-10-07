|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|08.10.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
МТЗ ПЕРЕВЕДЕТ В «ЦИФРУ» ПРОИЗВОДСТВО ТОПОРОВ BELARUS К 2026
11:29 08.10.2025
Минский тракторный завод переведет производство фирменных топоров BELARUS полностью на безбумажные технологии к 2026 году. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил руководитель проекта по внедрению системы проектирования и подготовки производства —начальник центра компетенций ОАО «МТЗ» Михаил Ледвик.
«Это позволит реализовать на предприятии полный производственный цикл в цифровой среде, начиная от проектирования изделия до его изготовления и приемки. К 2026 году вся бумажная документация, касающаяся проектирования и производства топоров, будет аннулирована. Подлинниками конструкторской и технологической документации станут электронные модели изделий и техпроцессы, разработанные непосредственно в цифровой среде», — подчеркнул Михаил Ледвик.
Для использования безбумажных технологий в пяти цехах предприятия (кузнечном, механических №№ 5 и 7, цехе № 93 и цехе специального инструмента и технологической оснастки) будут установлены производственные терминалы. Для сотрудников этих подразделений организуют обучение. Цифровизация производства топоров BELARUS — шаг в переходе МТЗ к промышленной эксплуатации современной системы проектирования и подготовки производства.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.10.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 07.10.2025
Курсы в банках
на 08.10.2025
Конвертация в банках
на 08.10.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте