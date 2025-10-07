ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
08.10.2025   
МТЗ ПЕРЕВЕДЕТ В «ЦИФРУ» ПРОИЗВОДСТВО ТОПОРОВ BELARUS К 2026


11:29 08.10.2025

Минский тракторный завод переведет производство фирменных топоров BELARUS полностью на безбумажные технологии к 2026 году. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил руководитель проекта по внедрению системы проектирования и подготовки производства —начальник центра компетенций ОАО «МТЗ» Михаил Ледвик.

«Это позволит реализовать на предприятии полный производственный цикл в цифровой среде, начиная от проектирования изделия до его изготовления и приемки. К 2026 году вся бумажная документация, касающаяся проектирования и производства топоров, будет аннулирована. Подлинниками конструкторской и технологической документации станут электронные модели изделий и техпроцессы, разработанные непосредственно в цифровой среде», — подчеркнул Михаил Ледвик.

Для использования безбумажных технологий в пяти цехах предприятия (кузнечном, механических №№ 5 и 7, цехе № 93 и цехе специального инструмента и технологической оснастки) будут установлены производственные терминалы. Для сотрудников этих подразделений организуют обучение. Цифровизация производства топоров BELARUS — шаг в переходе МТЗ к промышленной эксплуатации современной системы проектирования и подготовки производства.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.10.2025
валюта курс
EUR 3.5211
USD 3.0183
RUB 3.6866
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.10.2025
валюта курс +/-
USD 3.0183 -0.0207
RUB 3.6866 +0.0095
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5200 3.5270
USD 2.9980 3.0120
RUB 3.6680 3.6800
подробнее

Конвертация в банках
на 08.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1660 1.1750
EUR/RUB 95.2000 96.3020
USD/RUB 81.4000 82.1018
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
