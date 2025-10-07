Минский тракторный завод переведет производство фирменных топоров BELARUS полностью на безбумажные технологии к 2026 году. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил руководитель проекта по внедрению системы проектирования и подготовки производства —начальник центра компетенций ОАО «МТЗ» Михаил Ледвик.

«Это позволит реализовать на предприятии полный производственный цикл в цифровой среде, начиная от проектирования изделия до его изготовления и приемки. К 2026 году вся бумажная документация, касающаяся проектирования и производства топоров, будет аннулирована. Подлинниками конструкторской и технологической документации станут электронные модели изделий и техпроцессы, разработанные непосредственно в цифровой среде», — подчеркнул Михаил Ледвик.

Для использования безбумажных технологий в пяти цехах предприятия (кузнечном, механических №№ 5 и 7, цехе № 93 и цехе специального инструмента и технологической оснастки) будут установлены производственные терминалы. Для сотрудников этих подразделений организуют обучение. Цифровизация производства топоров BELARUS — шаг в переходе МТЗ к промышленной эксплуатации современной системы проектирования и подготовки производства.