ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.10.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


АГРАРИИ БЕЛАРУСИ С УЧЕТОМ РАПСА И КУКУРУЗЫ НАМОЛОТИЛИ 9,388 МЛН. ТОНН ЗЕРНА


10:35 08.10.2025

В Беларуси на 8 октября намолочено 9,388 млн. тонн зерна вместе с рапсом и кукурузой. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

В общую копилку зерна собрали: Минская область – 2,326 млн.тонн, Гродненская – 1,821 млн.тонн, Брестская – 1,811 млн.тонн, Могилевская – 1,289 млн.тонн, Гомельская – 1,121 млн.тонн, Витебская – 1,020 млн.тонн

Зерновые и зернобобовые культуры с кукурузой убраны с 88% площадей, что составляет 2 046 тысяч гектаров

Средняя урожайность выше прошлогодней на 5,2 ц/га

Продовольственного зерна поставлено в счет госзаказа 685 тысяч тонн – 98 % от плана

Посеяно озимых зерновых на зерно на площади 1 млн 367 тыс.га или 91 % запланированного.

Заготовлено льнотресты 160 тысяч тонн, урожайностью выше прошлогодней на 12,1 ц/га

Кукуруза на силос и зелёный корм убрана с 60 % площадей, что составляет 613 тысяч гектаров

Заготовлено сена 558 тыс.тонн – 77% плана. Сенажа – 13 млн. 671 тыс. тонн – 98% плана. Силоса - 13 млн. 269 тыс.тонн - 64% плана. Травяных кормов - 7 млн. 784 тыс.тонн кормовых единиц - 77% плана

Сахарная свекла убрана с 47% площадей, что составляет 51 тысячи гектаров. Накопано 2 миллиона 493 тысячи тонн корнеплода. Урожайность выше прошлогодней на 36,7 ц/га

Картофеля накопано 542 тысячи тонн. Урожайностью выше прошлогодней на 3,2 ц/га.

Всего овощей, выращенных в открытом грунте собрано 101 тысяча тонн. Засеянные площади составляют более 8 тысяч гектаров, уже убрано 60%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.10.2025
валюта курс
EUR 3.5211
USD 3.0183
RUB 3.6866
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.10.2025
валюта курс +/-
USD 3.0183 -0.0207
RUB 3.6866 +0.0095
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5200 3.5270
USD 2.9980 3.0120
RUB 3.6680 3.6800
подробнее

Конвертация в банках
на 08.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1660 1.1750
EUR/RUB 95.2000 96.3020
USD/RUB 81.4000 82.1018
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте