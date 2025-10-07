В Беларуси на 8 октября намолочено 9,388 млн. тонн зерна вместе с рапсом и кукурузой. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

В общую копилку зерна собрали: Минская область – 2,326 млн.тонн, Гродненская – 1,821 млн.тонн, Брестская – 1,811 млн.тонн, Могилевская – 1,289 млн.тонн, Гомельская – 1,121 млн.тонн, Витебская – 1,020 млн.тонн

Зерновые и зернобобовые культуры с кукурузой убраны с 88% площадей, что составляет 2 046 тысяч гектаров

Средняя урожайность выше прошлогодней на 5,2 ц/га

Продовольственного зерна поставлено в счет госзаказа 685 тысяч тонн – 98 % от плана

Посеяно озимых зерновых на зерно на площади 1 млн 367 тыс.га или 91 % запланированного.

Заготовлено льнотресты 160 тысяч тонн, урожайностью выше прошлогодней на 12,1 ц/га

Кукуруза на силос и зелёный корм убрана с 60 % площадей, что составляет 613 тысяч гектаров

Заготовлено сена 558 тыс.тонн – 77% плана. Сенажа – 13 млн. 671 тыс. тонн – 98% плана. Силоса - 13 млн. 269 тыс.тонн - 64% плана. Травяных кормов - 7 млн. 784 тыс.тонн кормовых единиц - 77% плана

Сахарная свекла убрана с 47% площадей, что составляет 51 тысячи гектаров. Накопано 2 миллиона 493 тысячи тонн корнеплода. Урожайность выше прошлогодней на 36,7 ц/га

Картофеля накопано 542 тысячи тонн. Урожайностью выше прошлогодней на 3,2 ц/га.

Всего овощей, выращенных в открытом грунте собрано 101 тысяча тонн. Засеянные площади составляют более 8 тысяч гектаров, уже убрано 60%.